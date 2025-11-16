熊谷紗希がヘディングで2得点！ロンドン・シティ・ライオネスのアストン・ヴィラ撃破に貢献

ロンドン・シティ・ライオネスの熊谷紗希がアストン・ヴィラ戦で2得点を挙げて勝利に貢献した。

16日に行われたウィメンズ・スーパーリーグ第9節でロンドン・シティ・ライオネスは敵地でアストン・ヴィラと対戦。熊谷は守備的中盤で先発出場した。

試合序盤はアストン・ヴィラに惜しいチャンスがあるものの、カースティ・ハンソンのシュートはポストに阻まれる。すると11分、ロンドン・シティ・ライオネスの左からのCKでファーサイドにいた熊谷が難しい体勢から頭で押し込んでチームに先制点をもたらす。今シーズンから同クラブでプレーする日本女子代表DFにとってこれが移籍後初得点となった。

その後、アストン・ヴィラが33分に右サイドを起点にチャンスを作り出すと、ハンソンのクロスは一旦相手DFにカットされるも、自らがそのこぼれを拾って、シュートまで持ち込むと、相手GKのミスを誘って同点弾を挙げた。

1-1で迎えた後半、ロンドン・シティ・ライオネスが早々に勝ち越しに成功。51分に右サイドからのクロスにフレイヤ・ゴッドフリーがファーサイドで折り返すと、最後はイソベル・グッドウィンが押し込んでネットを揺らした。

さらにその4分後、熊谷がこの日2点目をマーク。左サイドからのCKをニアでワッサ・サンガレが触ると、ゴール前に走りこんだ熊谷がヘディングで押し込んでリードを広げるチーム3点目挙げた。

その後、試合は動かず、ロンドン・シティ・ライオネスが3-1でアストン・ヴィラに勝利した。