日本時間2025年11月1日(土)に行われる2025-26シーズンのEFLチャンピオンシップで、レスター・シティと、大橋裕紀・森下龍矢の所属するブラックバーン・ローヴァーズが対戦する。
本記事では、レスターvsブラックバーンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
レスターvsブラックバーン｜試合日程・キックオフ時間
レスター・シティvsブラックバーン・ローヴァーズは、日本時間11月1日(土)にレスターのホーム、キング・パワー・スタジアムで開催される。
- 大会：2025-26 EFLチャンピオンシップ 第13節
- 日時：2025年11月1日(土) 21:30キックオフ／日本時間
- 対戦：レスター・シティ vs ブラックバーン・ローヴァーズ
- 会場：キング・パワー・スタジアム
レスターvsブラックバーン｜放送・配信予定
EFLチャンピオンシップ第13節のレスターvsブラックバーンは『DAZN』がライブ配信を行う。
|DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)
|視聴はこちら
|DAZN
(年間プランがおすすめ)
|視聴はこちら
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
レスターvsブラックバーンのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのEFLチャンピオンシップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。