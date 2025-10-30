日本時間2025年11月1日(土)に行われる2025-26シーズンのEFLチャンピオンシップで、レスター・シティと、大橋裕紀・森下龍矢の所属するブラックバーン・ローヴァーズが対戦する。

本記事では、レスターvsブラックバーンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

レスターvsブラックバーン｜試合日程・キックオフ時間

レスター・シティvsブラックバーン・ローヴァーズは、日本時間11月1日(土)にレスターのホーム、キング・パワー・スタジアムで開催される。

大会：2025-26 EFLチャンピオンシップ 第13節

日時：2025年11月1日(土) 21:30キックオフ／日本時間

対戦：レスター・シティ vs ブラックバーン・ローヴァーズ

会場：キング・パワー・スタジアム

レスターvsブラックバーン｜放送・配信予定

EFLチャンピオンシップ第13節のレスターvsブラックバーンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

レスターvsブラックバーンのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのEFLチャンピオンシップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

レスターvsブラックバーン チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表