EFL チャンピオンシップ
team-logoレスター・シティ
King Power Stadium
team-logoブラックバーン・ローヴァーズ
GOAL

【11月1日】レスター・シティvsブラックバーンのテレビ放送・ネット配信予定｜EFLチャンピオンシップ第13節

【大橋裕紀・森下龍矢出場予定】EFLチャンピオンシップ（イングランド2部）2025−26第13節、レスター・シティ対ブラックバーン・ローヴァーズの中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年11月1日(土)に行われる2025-26シーズンのEFLチャンピオンシップで、レスター・シティと、大橋裕紀・森下龍矢の所属するブラックバーン・ローヴァーズが対戦する。

本記事では、レスターvsブラックバーンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

レスターvsブラックバーン｜試合日程・キックオフ時間

レスター・シティvsブラックバーン・ローヴァーズは、日本時間11月1日(土)にレスターのホーム、キング・パワー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 EFLチャンピオンシップ 第13節
  • 日時：2025年11月1日(土) 21:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：レスター・シティ vs ブラックバーン・ローヴァーズ
  • 会場：キング・パワー・スタジアム

レスターvsブラックバーン｜放送・配信予定

EFLチャンピオンシップ第13節のレスターvsブラックバーンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

レスターvsブラックバーンのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのEFLチャンピオンシップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

レスターvsブラックバーン チーム情報

レスター・シティ vs ブラックバーン・ローヴァーズ スタメン

レスター・シティHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-1-2

Home team crestBLB
1
J. Stolarczyk
21
リカルド・ペレイラ
23
ヤニク・ヴェスターガード
5
M. Okoli
16
ビクター・クリスチャンセン
8
ハリー・ウィンクス
24
ブバカリ・スマレ
7
アブドゥル・イサハク
6
ジョーダン・ジェームズ
10
ステフィー・マヴィディディ
18
フリアン・カランサ
22
バラージュ・トート
15
ショーン・マクラフリン
16
スコットウォートン
12
ルイス・ミラー
6
ソンドレ・トロンスタッド
14
ディオン・デ・ネーヴェ
18
アクセル・ヘンリクソン
5
テイラー・ガードナー＝ヒックマン
2
ライアン・アレビオス
23
大橋祐紀
11
アンドリ・グジョンセン

3-4-1-2

BLBAway team crest

LEI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • マルティ・シフエンテス

BLB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヴァレリアン・イスマエル

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

LEI
-直近成績

ゴールを許す
6/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

BLB
-直近成績

ゴールを許す
5/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

LEI

直近の 5 試合

BLB

1

Win

2

引分け

2

勝利

7

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

順位表

0