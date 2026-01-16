長谷部誠氏や“ロベリー”も出場！「Legends Cup 2026」を『ABEMA』が無料生中継

『ABEMA（アベマ）』は16日、1月18日に行われる「Legends Cup 2026」を無料生中継すると発表した。
欧州サッカー界のレジェンドたちが集結するチャリティイベント「Legends Cup 2026」。バイエルン・ミュンヘンやドルトムントをはじめ、レアル・マドリー、ユヴェントスなど世界的なビッグクラブのレジェンドたちが出場する5人制フットボールのイベントだ。
そしてこのイベントには、フランク・リベリーとアリエン・ロッベンの“ロベリー”に加え、ドイツを代表する名手であるローター・マテウスなども出場する予定。さらに、日本代表とフランクフルトのレジェンドである長谷部誠氏もピッチに立つことが発表されている。
そんな「Legends Cup 2026」の模様を『ABEMA』が無料生中継すると発表した。解説は元日本代表FW柿谷曜一朗氏が担当、実況はサッカー中継でおなじみの下田恒幸氏が担当する。
■ABEMA 『Legends Cup 2026』 放送概要
日時：2026年1月18日（日）よる11時～
放送URL：https://abema.tv/live-event/8650a090-cb9b-451e-b785-0096ab6652f2
出演
解説：柿谷曜一朗
実況：下田恒幸
■出場クラブ・選手リスト
▽バイエルン・ミュンヘン
ジョバネ・エウベル（ブラジル）
ラフィーニャ（ブラジル）
クラウス・アウゲンターラー（独）
イヴィツァ・オリッチ（クロアチア）
マルク・ファン・ボメル（蘭）
セバスティアン・ルディ（独）
ハンス＝ヨルク・ブット（独）
ローター・マテウス（独）
ディエゴ・コンテント（独）
ホルガー・バドシュトゥバー（独）
トム・シュタルケ（独）
ユルゲン・クリンスマン（独）
フランク・リベリー（仏）
アリエン・ロッベン（蘭）
マリオ・マンジュキッチ（クロアチア）
▽ボルシア・ドルトムント
ロマン・ヴァイデンフェラー（独）
バスティ・スーベ（独）
パトリック・オボモイエラ（独）
ケヴィン・グロスクロイツ（独）
ムラデン・ペトリッチ（クロアチア）
マッツ・フンメルス（独）
マルセル・シュメルツァー（独）
フロリアン・クリンゲ（独）
モリッツ・ライトナー（独）
パパ・ソクラティス（ギリシャ）
アントニオ・ダ・シルバ（ブラジル）
スヴェン・ベンダー（独）
ネルソン・バルデス（パラグアイ）
▽フランクフルト
オカ・ニコロフ（北マケドニア）
トーマス・エルンスト（独）
ウヴェ・ビンデヴァルト（独）
マウリツィオ・ガウディーノ（独）
長谷部 誠（日）
スロボダン・コムリェノヴィッチ（セルビア）
カール＝ハインツ・ケルベル（独）
アレクサンダー・マイアー（独）
バスティアン・オツィプカ（独）
ピルミン・シュヴェクラー（スイス）
エルヴィン・スケラ（アルバニア）
アンソニー・イエボア（ガーナ）
トーマス・ツァンパッハ（独）
▽レアル・マドリード
ハビエル・サンチェス（西）
セルヒオ・モレノ（西）
ルイス・エルナンデス（西）
フランシスコ・ブーヨ（西）
ペドロ・コントレラス（西）
アグスティン・ガルシア（西）
アントニオ・ヌニェス（西）
フェルナンド・サンス（西）
ホセ・エミリオ・アマビスカ（西）
ルベン・デ・ラ・レッド（西）
ホセ・カジェホン（西）
フアン・ホセ・オララ・フェルナンデス（西）
イバン・ペレス・ムニョス（西）
▽ユヴェントス
マルコ・ストラーリ（伊）
モレノ・トリチェッリ（伊）
パオロ・モンテーロ（ウルグアイ）
アレッシオ・タッキーナルディ（伊）
アンジェロ・ディ・リビオ（伊）
ダヴィド・トレゼゲ（仏）
セバスティアン・ジョヴィンコ（伊）
エルナネス（ブラジル）
マルク・ユリアーノ（伊）
アントニオ・キメンティ（伊）
▽セルティック
トム・ボイド（スコットランド）
マイケル・マクガヴァン（北アイルランド）
チャーリー・マルグルー（スコットランド）
スティーヴン・マクマナス（スコットランド）
ジョニー・ヘイズ（アイルランド）
クリスティアン・ガンボア（コスタリカ）
スティリアン・ペトロフ（ブルガリア）
ジョー・レドリー（ウェールズ）
ショーン・マロニー（スコットランド）
デレク・リオーダン（スコットランド）
スコット・マクドナルド（豪）