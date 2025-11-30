2024-25シーズンのプレミア・チャンピオンシップを優勝し3季ぶりにプレミアリーグを戦う、田中碧の所属するリーズ・ユナイテッド。

本記事では、リーズの2025-2026シーズン試合日程・テレビ放送予定・試合の視聴方法を紹介する。

リーズ・ユナイテッド｜試合日程・テレビ放送予定

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

試合日 大会 対戦カード 放送予定 12/4(木)

5:15 プレミアリーグ

第14節 リーズvsチェルシー U-NEXT 12/7(日)

2:30 プレミアリーグ

第15節 リーズvsリヴァプール U-NEXT 12/15(月)

1:30 プレミアリーグ

第16節 ブレントフォードvsリーズ U-NEXT 12/21(日)

5:00 プレミアリーグ

第17節 リーズvsクリスタル・パレス U-NEXT 12/28(日)

23:00 プレミアリーグ

第18節 サンダーランドvsリーズ U-NEXT 2026/1/2(金)

2:30 プレミアリーグ

第19節 リヴァプールvsリーズ U-NEXT 1/4(日)

21:30 プレミアリーグ

第20節 リーズvsマンチェスター・U U-NEXT 1/8(木)

5:15 プレミアリーグ

第21節 ニューカッスルvsリーズ U-NEXT 1/18(日)

0:00 プレミアリーグ

第22節 リーズvsフラム U-NEXT 1/27(火)

5:00 プレミアリーグ

第23節 エヴァートンvsリーズ U-NEXT 2/1(日)

0:00 プレミアリーグ

第24節 リーズvsアーセナル U-NEXT 2/8(日)

0:00 プレミアリーグ

第25節 リーズ

vsノッティンガム・フォレスト U-NEXT 2/12(木)

5:00 プレミアリーグ

第26節 チェルシーvsリーズ U-NEXT 2/22(日)

0:00 プレミアリーグ

第27節 アストン・ヴィラvsリーズ U-NEXT 3/1(日)

0:00 プレミアリーグ

第28節 リーズvsマンチェスター・C U-NEXT 3/5(木)

5:00 プレミアリーグ

第29節 リーズvsサンダーランド U-NEXT 3/15(日)

0:00 プレミアリーグ

第30節 クリスタル・パレスvsリーズ U-NEXT 3/22(日)

0:00 プレミアリーグ

第31節 リーズvsブレントフォード U-NEXT 4/11(土)

23:00 プレミアリーグ

第32節 マンチェスター・Uvsリーズ U-NEXT 4/18(土)

23:00 プレミアリーグ

第33節 リーズvsウルブス U-NEXT 4/25(土)

23:00 プレミアリーグ

第34節 ボーンマスvsリーズ U-NEXT 5/2(土)

23:00 プレミアリーグ

第35節 リーズvsバーンリー U-NEXT 5/9(土)

23:00 プレミアリーグ

第36節 トッテナムvsリーズ U-NEXT 5/17(日)

23:00 プレミアリーグ

第37節 リーズvsブライトン U-NEXT 5/25(月)

0:00 プレミアリーグ

第38節 ウェストハムvsリーズ U-NEXT

※すべて日本時間

※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり

田中碧のプレミアリーグ出場試合を視聴する方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXT

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

▶U-NEXTサッカーパックに登録！月額プラン無料トライアル登録で初月からお得に視聴可能

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。