Leeds United FC - Sky Bet Championship-ao tanaka-20250503(C)Getty Images
田中碧のプレミアリーグ出場試合はU-NEXT独占配信！特設ページからお得に視聴
Yuta Tokuma

【田中碧】リーズ・ユナイテッド 2025年試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定｜プレミアリーグ

【リーズ 試合日程・テレビ放送予定】田中碧所属、リーズ・ユナイテッドのスケジュールを紹介。

2024-25シーズンのプレミア・チャンピオンシップを優勝し3季ぶりにプレミアリーグを戦う、田中碧の所属するリーズ・ユナイテッド。

本記事では、リーズの2025-2026シーズン試合日程・テレビ放送予定・試合の視聴方法を紹介する。

リーズ・ユナイテッド｜試合日程・テレビ放送予定

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

試合日大会対戦カード放送予定
12/4(木)
5:15		プレミアリーグ
第14節		リーズvsチェルシーU-NEXT
12/7(日)
2:30		プレミアリーグ
第15節		リーズvsリヴァプールU-NEXT
12/15(月)
1:30		プレミアリーグ
第16節		ブレントフォードvsリーズU-NEXT
12/21(日)
5:00		プレミアリーグ
第17節		リーズvsクリスタル・パレスU-NEXT
12/28(日)
23:00		プレミアリーグ
第18節		サンダーランドvsリーズU-NEXT
2026/1/2(金)
2:30		プレミアリーグ
第19節		リヴァプールvsリーズU-NEXT
1/4(日)
21:30		プレミアリーグ
第20節		リーズvsマンチェスター・UU-NEXT
1/8(木)
5:15		プレミアリーグ
第21節		ニューカッスルvsリーズU-NEXT
1/18(日)
0:00		プレミアリーグ
第22節		リーズvsフラムU-NEXT
1/27(火)
5:00		プレミアリーグ
第23節		エヴァートンvsリーズU-NEXT
2/1(日)
0:00		プレミアリーグ
第24節		リーズvsアーセナルU-NEXT
2/8(日)
0:00		プレミアリーグ
第25節		リーズ
vsノッティンガム・フォレスト		U-NEXT
2/12(木)
5:00		プレミアリーグ
第26節		チェルシーvsリーズU-NEXT
2/22(日)
0:00		プレミアリーグ
第27節		アストン・ヴィラvsリーズU-NEXT
3/1(日)
0:00		プレミアリーグ
第28節		リーズvsマンチェスター・CU-NEXT
3/5(木)
5:00		プレミアリーグ
第29節		リーズvsサンダーランドU-NEXT
3/15(日)
0:00		プレミアリーグ
第30節		クリスタル・パレスvsリーズU-NEXT
3/22(日)
0:00		プレミアリーグ
第31節		リーズvsブレントフォードU-NEXT
4/11(土)
23:00		プレミアリーグ
第32節		マンチェスター・UvsリーズU-NEXT
4/18(土)
23:00		プレミアリーグ
第33節		リーズvsウルブスU-NEXT
4/25(土)
23:00		プレミアリーグ
第34節		ボーンマスvsリーズU-NEXT
5/2(土)
23:00		プレミアリーグ
第35節		リーズvsバーンリーU-NEXT
5/9(土)
23:00		プレミアリーグ
第36節		トッテナムvsリーズU-NEXT
5/17(日)
23:00		プレミアリーグ
第37節		リーズvsブライトンU-NEXT
5/25(月)
0:00		プレミアリーグ
第38節		ウェストハムvsリーズU-NEXT

※すべて日本時間
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり

田中碧のプレミアリーグ出場試合を視聴する方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

u-next-soccer-pack-2025 japaneseU-NEXT

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

