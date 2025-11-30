2024-25シーズンのプレミア・チャンピオンシップを優勝し3季ぶりにプレミアリーグを戦う、田中碧の所属するリーズ・ユナイテッド。
▶【田中碧所属】リーズの公式戦を見るならU-NEXT！月額プラン無料体験でサッカーパックがお得に
本記事では、リーズの2025-2026シーズン試合日程・テレビ放送予定・試合の視聴方法を紹介する。
リーズ・ユナイテッド｜試合日程・テレビ放送予定
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
|試合日
|大会
|対戦カード
|放送予定
|12/4(木)
5:15
|プレミアリーグ
第14節
|リーズvsチェルシー
|U-NEXT
|12/7(日)
2:30
|プレミアリーグ
第15節
|リーズvsリヴァプール
|U-NEXT
|12/15(月)
1:30
|プレミアリーグ
第16節
|ブレントフォードvsリーズ
|U-NEXT
|12/21(日)
5:00
|プレミアリーグ
第17節
|リーズvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|12/28(日)
23:00
|プレミアリーグ
第18節
|サンダーランドvsリーズ
|U-NEXT
|2026/1/2(金)
2:30
|プレミアリーグ
第19節
|リヴァプールvsリーズ
|U-NEXT
|1/4(日)
21:30
|プレミアリーグ
第20節
|リーズvsマンチェスター・U
|U-NEXT
|1/8(木)
5:15
|プレミアリーグ
第21節
|ニューカッスルvsリーズ
|U-NEXT
|1/18(日)
0:00
|プレミアリーグ
第22節
|リーズvsフラム
|U-NEXT
|1/27(火)
5:00
|プレミアリーグ
第23節
|エヴァートンvsリーズ
|U-NEXT
|2/1(日)
0:00
|プレミアリーグ
第24節
|リーズvsアーセナル
|U-NEXT
|2/8(日)
0:00
|プレミアリーグ
第25節
|リーズ
vsノッティンガム・フォレスト
|U-NEXT
|2/12(木)
5:00
|プレミアリーグ
第26節
|チェルシーvsリーズ
|U-NEXT
|2/22(日)
0:00
|プレミアリーグ
第27節
|アストン・ヴィラvsリーズ
|U-NEXT
|3/1(日)
0:00
|プレミアリーグ
第28節
|リーズvsマンチェスター・C
|U-NEXT
|3/5(木)
5:00
|プレミアリーグ
第29節
|リーズvsサンダーランド
|U-NEXT
|3/15(日)
0:00
|プレミアリーグ
第30節
|クリスタル・パレスvsリーズ
|U-NEXT
|3/22(日)
0:00
|プレミアリーグ
第31節
|リーズvsブレントフォード
|U-NEXT
|4/11(土)
23:00
|プレミアリーグ
第32節
|マンチェスター・Uvsリーズ
|U-NEXT
|4/18(土)
23:00
|プレミアリーグ
第33節
|リーズvsウルブス
|U-NEXT
|4/25(土)
23:00
|プレミアリーグ
第34節
|ボーンマスvsリーズ
|U-NEXT
|5/2(土)
23:00
|プレミアリーグ
第35節
|リーズvsバーンリー
|U-NEXT
|5/9(土)
23:00
|プレミアリーグ
第36節
|トッテナムvsリーズ
|U-NEXT
|5/17(日)
23:00
|プレミアリーグ
第37節
|リーズvsブライトン
|U-NEXT
|5/25(月)
0:00
|プレミアリーグ
第38節
|ウェストハムvsリーズ
|U-NEXT
※すべて日本時間
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
田中碧のプレミアリーグ出場試合を視聴する方法
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。U-NEXT
U-NEXTサッカーパックの登録手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
▶U-NEXTサッカーパックに登録！月額プラン無料トライアル登録で初月からお得に視聴可能
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。