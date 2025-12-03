田中碧のスーパーミドル炸裂！リーズがチェルシー撃破で5試合ぶり白星

プレミアリーグ第14節が行われ、リーズ・ユナイテッドとチェルシーが対戦した。

リーズは3バックを選択し、田中碧が先発。チェルシーはジョアン・ペドロやエステヴァン、エンソ・フェルナンデスらがスタメンに入り、コール・パーマーはベンチスタートとなった。

開始早々に先手を取ったのはリーズ。6分、コーナーキックからニアでジャカ・ビヨルがヘディングシュートを決めて先制点を挙げた。さらに43分に追加点。高い位置でボールを奪うと、ゴール中央の田中へ。ワントップから振り返りざまに右足を振り抜くと、完璧なシュートがゴール右へ吸い込まれた。田中にとってプレミアリーグ初ゴールは貴重な追加点となっている。

後半からペドロ・ネトが入ったチェルシーが反撃。50分、左サイドを突破したギッテンスのクロスから途中出場のペドロ・ネトがシュートを叩き込み、1点を返した。

67分に田中は途中交代となったが、リーズが直後に追加点を獲得する。72分、ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンが相手のミスを突き、無人のゴールへと流し入れた。

アディショナルタイム6分もリーズが逃げ切り3-1で勝利。リーズはプレミアリーグで5試合ぶり白星となった。