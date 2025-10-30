リーズ指揮官が前節先発復帰で勝利に貢献の田中碧にさらなる期待！「過剰に自己批判する必要はない」と擁護も

リーズ・ユナイテッドのダニエル・ファルケ監督は、前節に先発復帰した田中碧について語った。

昨シーズンに加入したリーズでイングランド2部チャンピオンシップ優勝とプレミアリーグ昇格の立役者となった田中。しかし今シーズン、同選手は負傷の影響でチーム内での序列を下げ、ここまで3試合に先発出場したのみ。それでも、25日のウェストハム・ユナイテッド戦で先発に復帰して2-1の勝利に貢献した。

そんな田中について、ファルケ監督は11月1日に行われるブライトン戦を前にしたプレスカンファレンスで「アオは昨シーズン素晴らしかった。もちろん昨シーズンはチャンピオンシップだったし、これが彼にとって初めての（欧州）1部リーグでのプレーだ」と語り、同選手に対する評価を続けた。

「しかし、彼は本当に強いチーム相手に素晴らしいプレシーズンを送った。本当に良いシーズンのスタートで、先発でプレーもした。例えばエヴァートン戦、彼は本当に良い試合をプレーした」

「負傷から回復して先発に戻った最初の試合で彼がマン・オブ・ザ・マッチになるとは予想していなかった。しかし、彼は素晴らしかったし、本当に良いパフォーマンスをしていた。彼が60-70分で疲れていたから、彼を交代した。完全にリズムを取り戻していないとき、これは至って当然のことだ。だから、私は彼が復帰したことにとても満足している」

「彼が自分自身からさらなるパフォーマンスを期待していることを私は気に入っているが、過剰に自己批判をする必要はない。誰も今回の負傷を咎めたりはしていない。しかし、エヴァートン戦は彼がこのレベルでプレーできることを証明するものだった。彼がリズムを取り戻し、より自信を持ってプレーすれば、もっと活躍することは間違いない」