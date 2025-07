ラ・リーガ2025-26季試合日程が決定！シーズン最初のクラシコはレアル・マドリー本拠地で10月下旬の週末に開催

【欧州・海外サッカーニュース】スペイン1部リーグ、ラ・リーガの2025-26シーズンの試合日程が発表された。

ラ・リーガ2025-26シーズンの試合日程が発表された。

ヨーロッパ5大リーグの1つ、スペインのラ・リーガ。世界的なビッグクラブであるバルセロナやレアル・マドリーが所属するリーグの新シーズン、2025-26シーズンの試合日程が1日に決定した。2025-26シーズンは8月16日(土)からの週末に開幕し、翌年2026年5月24日に全日程が終了する運びだ。

開幕節では、王者バルセロナは敵地で浅野拓磨の所属するマジョルカと対戦し、レアル・マドリーは本拠地にオサスナを迎える。また、久保建英の所属するレアル・ソシエダはバレンシアの本拠地に乗り込む。

以下に続く

全世界が注目するバルセロナとレアル・マドリーによる一戦“エル・クラシコ”は、10月26日の週末に行われる第10節でレアル・マドリーの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで新シーズン最初の一戦を迎える。バルセロナの本拠地カンプ・ノウでは5月10日からの週末に開催される第35節に予定されている。

その他、レアル・マドリーとアトレティコ・マドリーによるマドリーダービーは、9月28日からの週末に行われる第7節でアトレティコ・マドリーの本拠地で開催。もう1試合は3月22日からの週末に予定される第29節にレアル・マドリーのホームゲームで実施される。また、久保所属のレアル・ソシエダとアトレティック・クルブによる“バスクダービー”は、11月2日からの第11節にレアル・ソシエダの本拠地で、2026年2月1日からの第22節にアトレティック・クルブの本拠地で開催予定だ。

2025-26シーズンラ・リーガの開幕節対戦カードは以下の通り。

アラベス vs レバンテ

アトレティック・クルブ vs セビージャ

セルタ vs ヘタフェ

ジローナ vs ラージョ・バジェカーノ

エスパニョール vs アトレティコ・マドリー

マジョルカ vs バルセロナ

エルチェ vs ベティス

レアル・マドリー vs オサスナ

バレンシア vs レアル・ソシエダ

ビジャレアル vs オビエド