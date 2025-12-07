C・ロナウドの年間最多得点記録に迫るエンバペ。アロンソは「選ばれし者の一人」と称賛

レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督は、クラブのレジェンドであるクリスティアーノ・ロナウドが持つ年間最多得点記録に猛然と迫るキリアン・エンバペを「選ばれし者の一人」と称賛した。

エンバペは水曜日のアトレティック・クルブ戦で2得点を挙げ、2025年のクラブでの得点数を55に伸ばした。これは、C・ロナウドが2013年に樹立した年間59得点のクラブ記録までわずか4点差に迫る数字となっている。

レアル・マドリーは年内残り4試合となっており、日曜日のセルタ・ビーゴ戦を含め、どこまで記録を伸ばせるかに注目が集まっている。アロンソ監督は土曜日の記者会見で、エンバペとC・ロナウドの共通点に言及した。

「キリアンはレアル・マドリーで歴史を作ろうとしている、まさにクリスティアーノがしたようにね。彼の野心、彼の統計、彼は選ばれし者の一人だ。日々、彼と働くのは素晴らしいよ。他者に影響を与えようとする彼の意欲、伝染するエネルギーは、クリスティアーノと共通するものだ。そこに、私は類似性を見ている」

ただし、アロンソ監督はどちらの選手が優れているかという質問については「クリスティアーノはクリスティアーノであり、キリアンはキリアンだ。両者とも例外的な存在だ」と主張。「我々はキリアンを擁することを非常に幸運に思っており、それを最大限に活用しなければならない」と明確な回答は避けた。

残り4試合で記録を更新するには5得点が必要な状況。エンバペはC・ロナウドの偉大な記録を超えることができるだろうか。