CLで完敗のバルセロナに朗報！ペドリが29日のアラベス戦で復帰か…予想より早くピッチへ

バルセロナMFペドリは、29日のアラベス戦で復帰する可能性があるようだ。『AS』が伝えている。

ラ・リーガでは直近3連勝を達成し、首位レアル・マドリーと1ポイント差の2位につけるバルセロナ。しかしチャンピオンズリーグでは苦戦が続き、25日のチェルシー戦では0-3と完敗。ここまで2勝1分け2敗で、リーグフェーズ18位にまで転落した。ノックアウトステージにストレートインできる8位が遠のいている。

そんなバルセロナだが、チームにとって頼もしい存在が復帰に近づいているようだ。『as』によると、ペドリが29日のアラベス戦の復帰に向けて最終調整に入った模様。ハンシ・フリック監督は、チェルシー戦後にチームが「非常に高い強度でトレーニングしている」とし、さらに「選手たちの回復」が進んでいることから「良い感触」を得ていると強調していたが、ペドリもまもなく復帰できるようだ。

今季も開幕からラ・リーガ、チャンピオンズリーグの全13試合に先発してきたペドリ。しかし10月26日のレアル・マドリー戦で左脚の大腿二頭筋断裂という重傷を負い、当初は約6週間の離脱と伝えられていた。それでも予定よりも早く復帰し、アラベス戦では約15分間のプレーが見込まれていると伝えられている。