フリックがレアルを退任したアロンソを支持「すぐに次の大きなプロジェクトを得るだろう」

バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、レアル・マドリーの指揮官を退任したシャビ・アロンソ氏について言及。手腕を高く評価し、早期の現場復帰に太鼓判を押した。『ESPN』が伝えた。

レアル・マドリーは先週末のスーペルコパ決勝でバルセロナに2-3で敗戦。直後の月曜日、わずか233日でアロンソ監督の退任を発表した。2024年にレヴァークーゼンをブンデスリーガ制覇に導いた指揮官は、34試合24勝という成績を残しながらも、志半ばでチームを去ることになった。

水曜日の記者会見に出席したフリック監督は、宿敵チームの指揮官を退任したアロンソ氏について敬意を表した。

「これがサッカーだ。私はシャビと非常に良好な関係にある。私がドイツ代表監督だった時にレヴァークーゼンで会い、連絡を取り合ってきた。彼は素晴らしい監督だが、これがサッカーだよ。こういうことは受け入れなければならない。彼はすぐに次の大きなプロジェクトを得るだろう、彼のチームも含めてね。監督として、私たちは続けなければならず、何ができるかを考える必要がある。だが、彼は素晴らしい監督で、素晴らしい未来が待っているよ」

また、フリック監督は木曜日に行われるコパ・デル・レイ5回戦、ラシン・サンタンデール戦にアル・ヒラルからローンで復帰したばかりのジョアン・カンセロが出場する可能性を示唆している。

「彼が何分プレーできるかは、私たちの頭の中にある。ジョアンは素晴らしいサッカー選手で、非常にプロフェッショナルだ。彼は高いクオリティを持っており、攻撃面でも優れている。それは私たちに必要なものだ。相手が最終ライン付近にいて、彼らを突破しなければならない時には質が必要だと思う。彼はそのための良い選択肢だ」