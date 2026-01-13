バルセロナがカンセロの“再帰還”を正式発表！アル・ヒラルから今季終了までのレンタルで加入

バルセロナは13日、アル・ヒラルからポルトガル代表DFジョアン・カンセロを期限付き移籍で獲得したことを発表した。

バルセロナとアル・ヒラルが、カンセロの今シーズン終了までのローン移籍で合意に達した。注目の背番号は「2」に決定した。火曜日に行われた契約セレモニーには、ジョアン・ラポルタ会長をはじめ、スポーツディレクターを務めるデコ氏らクラブ首脳陣が集結。家族に見守られる中、カンセロは再びバルセロナの一員として戦う契約書にサインを交わした。

カンセロにとって、これは「二度目」のバルセロナ入団となる。2023-24シーズンにマンチェスター・シティからのローンで加入した際は、公式戦42試合に出場して4ゴール5アシストを記録。左右のサイドバックを高い次元でこなし、戦術の鍵を握る存在としてセンセーショナルな活躍を見せた。

2024年6月に一度はローン期間が終了し、その後はサウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍。中東の地でも確かな実績を積み上げ、満を持して再び欧州最高峰の舞台へと舞い戻った格好だ。酸いも甘いも噛み分けた31歳のベテランが、若き才能の台頭著しいチームにどのような彩りを与えるのか注目が集まる。