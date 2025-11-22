堀口恭司のUFC次戦はいつ？対戦相手・日程・中継予定

総合格闘技・UFCに日本から出場している堀口恭司。
本記事では、堀口恭司の次戦予定・対戦相手や大会の日程、中継予定、視聴方法について紹介する。
堀口恭司の次戦はいつ？
堀口恭司は、日本時間11月23日(日)に行われるUFCファイトナイト・カタールに出場する。
プレリムでタギル・ウランベコフ（ロシア）と対戦。階級はフライ級となっている。
両選手のスタッツは以下の通り。
|タギル・ウランベコフ
|スタッツ
|堀口恭司
|17勝2敗
|戦績
|18勝2敗
|170.18cm
|身長
|162.56cm
|57.14kg
|体重
|56.69kg
|177.8cm
|リーチ
|167.64cm
|99.06cm
|レッグリーチ
|93.98cm
UFCファイトナイト・カタール｜概要
UFCファイトナイト・カタールは、日本時間2025年11月23日(日)にカタール・ドーハのABHAアリーナで開催される。
プレリムが日本時間11月23日(日)0時開始予定。メインカードは午前3時スタート予定となっている。
日程
- プレリム：日本時間11月23日0:00開始
- メインカード：日本時間11月23日3:00開始
中継予定
UFCファイトナイト・カタールは、「U-NEXT」でライブ配信される。見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能だ。また、ネット『UFCファイトパス』でもUFCが視聴可能だが、ナンバーシリーズ(PPV)は月額2,699円(税込)のプレミアムに登録しなければ見られない。
※放送時間が変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
UFCファイトナイト・カタール｜対戦カード
メインカード
|階級
|対戦カード
|ライト級
|アルマン・ツァルキャン（アルメニア） vs ダン・フッカー（ニュージーランド）
|ウェルター級
|ベラル・ムハメド（パレスチナ） vs イアン・マシャド・ガリー（アイルランド）
|ライトヘビー級
|ヴォルカン・オーズデミア（スイス） vs アロンゾ・メニフィールド（アメリカ合衆国）
|ウェルター級
|ジャック・ハーマンソン（ノルウェー） vs ムフトベク・オロルバイ（キルギス）
|ヘビー級
|セルゲイ・スピバック（モルドバ） vs シャミル・ガジエフ（バーレーン）
|フライ級
|アレックス・ペレス（アメリカ合衆国） vs アスー・アルマバエフ（カザフスタン）
プレリム
|階級
|対戦カード
|フェザー級
|ボグダン・グラッド（オーストリア） vs ルーク・ライリー
|ライトヘビー級
|アブドゥルラフマン・ヤヒャエフ vs ハファエル・セフケイラ（ブラジル）
|フライ級
|タギル・ウランベコフ（ロシア） vs 堀口恭司（日本）
|バンタム級
|ベクザト・アルマハン（カザフスタン） vs アレクサンドレ・トプリア（ジョージア）
|ミドル級
|イスマイル・ナウルディエフ（モロッコ） vs ライアン・ローダー（アメリカ合衆国）
|ライト級
|ヌルーロ・アリエフ（タジキスタン） vs シェム・ロック
|ウェルター級
|ニコラス・ダルビー（デンマーク） vs サイギド・イザガフマエフ
|ヘビー級
|マレク・ブイウォ vs デンゼル・フリーマン
UFCファイトナイト・カタール｜おすすめ視聴方法
前述の通り、UFCファイトナイト・カタールは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- UFCファイトナイト・カタールを視聴するだけ
※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。