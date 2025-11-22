このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

堀口恭司UFC次戦のテレビ放送・ネット配信予定

堀口恭司の次戦となるUFCファイトナイト・カタールのテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

【UFC ファイトナイト・カタール】堀口恭司出場予定！

『UFC ファイトナイト・カタール』はU-NEXTがライブ配信！

11月23日(日)開催。堀口恭司がタギル・ウランべコフと対戦

堀口恭司は、次戦でUFCファイトナイト・カタールに出場する。

本記事では、堀口恭司の次戦となるUFCファイトナイト・カタールのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

堀口恭司出場予定！UFCファイトナイト・カタール｜概要

UFCファイトナイト・カタールは、日本時間2025年11月23日(日)にカタール・ドーハのABHAアリーナで開催。同大会には日本から堀口恭司が出場し、プレリムのフライ級でタギル・ウランベコフ（ロシア）と対戦する。

プレリムは日本時間11月23日(日)0時開始予定。メインカードは午前3時スタート予定となっている。

日程

  • プレリム：日本時間11月23日0:00開始
  • メインカード：日本時間11月23日3:00開始

UFCファイトナイト・カタール｜テレビ放送・ネット配信

UFCファイトナイト・カタールは、「U-NEXT」でライブ配信される。見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能だ。また、ネット『UFCファイトパス』でもUFCが視聴可能だが、ナンバーシリーズ(PPV)は月額2,699円(税込)のプレミアムに登録しなければ見られない。

※放送時間が変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

UFCファイトナイト・カタール｜対戦カード

メインカード

階級対戦カード
ライト級アルマン・ツァルキャン（アルメニア） vs ダン・フッカー（ニュージーランド）
ウェルター級ベラル・ムハメド（パレスチナ） vs イアン・マシャド・ガリー（アイルランド）
ライトヘビー級ヴォルカン・オーズデミア（スイス） vs アロンゾ・メニフィールド（アメリカ合衆国）
ウェルター級ジャック・ハーマンソン（ノルウェー） vs ムフトベク・オロルバイ（キルギス）
ヘビー級セルゲイ・スピバック（モルドバ） vs シャミル・ガジエフ（バーレーン）
フライ級アレックス・ペレス（アメリカ合衆国） vs アスー・アルマバエフ（カザフスタン）

プレリム

階級対戦カード
フェザー級ボグダン・グラッド（オーストリア） vs ルーク・ライリー
ライトヘビー級アブドゥルラフマン・ヤヒャエフ vs ハファエル・セフケイラ（ブラジル）
フライ級タギル・ウランベコフ（ロシア） vs 堀口恭司（日本）
バンタム級ベクザト・アルマハン（カザフスタン） vs アレクサンドレ・トプリア（ジョージア）
ミドル級イスマイル・ナウルディエフ（モロッコ） vs ライアン・ローダー（アメリカ合衆国）
ライト級ヌルーロ・アリエフ（タジキスタン） vs シェム・ロック
ウェルター級ニコラス・ダルビー（デンマーク） vs サイギド・イザガフマエフ
ヘビー級マレク・ブイウォ vs デンゼル・フリーマン

【堀口恭司出場予定】UFCファイトナイト・カタールはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験今すぐ視聴

UFCファイトナイト・カタール｜おすすめ視聴方法

前述の通り、UFCファイトナイト・カタールは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFCファイトナイト・カタールを視聴するだけ

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

