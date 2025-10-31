「笑顔が違う」久保建英がダービーで復帰へ…レアル・ソシエダ指揮官が回復を明言

レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英は今節で復帰することができそうだ。『エル・デスマルケ』が伝えた。

今季もソシエダの中心選手として、ラ・リーガ8試合出場1ゴールを記録している久保。しかし、9月のインターナショナルウィーク中に左足首を負傷し、その後は万全ではない状態でプレーを余儀なくされていた。それでも10月の日本代表活動にも合流し、ブラジル戦は先発出場していたものの、セルタ戦は今季初めてメンバーから外れている。

直近のコパ・デル・レイでもメンバー外となっていたが、10月29日の全体練習には復帰。30日にも練習をこなしたことで、11月1日のラ・リーガ第11節、本拠地アノエタでのアトレティック・クルブ戦に問題なく出場できるとの見解を現地メディアで示されており、セルヒオ・フランシスコ監督も復帰を認めた。

「1か月半、タケのケアに取り組んできた。メディカルスタッフから選手本人まで、全員が復帰時に足首の状態が良好であることを確認した。彼はチームメイトと合同でトレーニングを行っており、明日の試合に向けて万全の準備を整えている。彼は試合に意欲的で、以前とは違うエネルギー、違う笑顔、そして良い気分で臨んでいるのがわかる」

また、アトレティックとのダービーに向けて指揮官は「本当に楽しみにしている。ホームで体験したい。ファンとして、すでに最高の気分だ。アノエタでの応援は誰にとっても大きな励みになる。チームは最高の気分でプレーしているし、ファンの応援が私たちにベストを尽くすよう後押ししてくれている」と語った。