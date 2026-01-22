Kroi Live Tour 2026のライブ配信予定・視聴方法

Kroiのライブツアー「Kroi Live Tour 2026 - ARENA」が1月23日(金)、 国立代々木競技場第一体育館で行われる。
本記事では「Kroi Live Tour 2026 - ARENA at 国立代々木競技場第一体育館」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
Kroi Live Tour 2026 - ARENA ｜概要
『Kroi Live Tour 2026 - ARENA』は、Kroiの初アリーナライブツアー。1月11日に大阪城ホール、1月23日に国立代々木競技場第一体育館で開催される。
「U-NEXT」では、1月23日の東京公演の模様を全編ノーカットで配信する。
Kroi Live Tour 2026 - ARENA ｜放送・配信
『Kroi Live Tour 2026 - ARENA 』の東京公演「Kroi Live Tour 2026 - ARENA at 国立代々木競技場第一体育館」は、「U-NEXT」でライブ配信される。同公演は、国立代々木競技場第一体育館(東京都渋谷区)で行われる。
配信概要
公演名：Kroi Live Tour 2026 - ARENA at 国立代々木競技場第一体育館
会場 : 国立代々木競技場第一体育館
- 配信：U-NEXT
- 開演：2026年1月23日(金)18:30
- 見逃し配信期間 : 見逃し配信準備完了次第〜1月31日 23:59まで
U-NEXT視聴方法
「Kroi Live Tour 2026 - ARENA at 国立代々木競技場第一体育館」は『U-NEXT』で配信される。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。