韓国代表がメンバー発表。ソン・フンミンら主力選出、Jリーグからは2名

韓国代表が3日、11月に向けてメンバーを発表した。

来年のワールドカップに向けて強化を続ける韓国。10月にはブラジル（0-5）、パラグアイ（2-0）と対戦し、1勝1敗に終わっていた。11月には、14日にボリビア、18日にガーナと対戦する。

2試合に向けて韓国はメンバーを発表し、ソン・フンミンやオ・ヒョンギュ、ファン・ヒチャンといった主力選手を順当に選出。Jリーグからはキム・スンギュ（FC東京）、キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）の2人が選ばれている。

メンバーは以下の通り。

GK：キム・スンギュ（FC東京）、チョ・ヒョヌ（蔚山HD）、ソン・ボムグン（全北現代）

DF：キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）、チョ・ユミン（シャールジャ）、イ・ハンボム（ミッティラン）、パク・ジンソプ（全北現代）、キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）、イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）、キム・ムンファン（大田ハナシチズン）、イ・テソク（オーストリア・ウィーン）、ソル・ヨンウ（レッドスター）

MF：ウォン・ドゥジェ（ファカン）、ペク・スンホ（バーミンガム）、イェンス・カストロフ（ボルシアMG）、イ・ジェソン（マインツ）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、ファン・インボム（フェイエノールト）、ファン・ヒチャン（ウォルヴァーハンプトン）、キム・ジンギュ（全北現代）、ヤン・ミンヒョク（ポーツマス）、オム・チソン（スウォンジーシティ）、イ・ドンギョン（蔚山HD）、クォン・ヒョクギュ（FCナント）

FW：オ・ヒョンギュ（KRCヘンク）、ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、チョ・ギュソン（ミッティラン）