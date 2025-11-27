12/13の興梠慎三引退試合を『DAZN』が配信！槙野智章氏や内田篤人氏など、浦和レッズ＆鹿島アントラーズの名選手が共演へ

『DAZN（ダゾーン）』は27日、12月13日(土)に埼玉スタジアム2〇〇2で開催される興梠慎三引退試合「URAWA REDS 2017 vs KASHIMA ANTLERS 2007-09」をライブ配信することを発表した。

高校卒業後に鹿島アントラーズへ入団し、2007年からのリーグ三連覇に大きく貢献した興梠慎三氏。その後2013年に浦和レッズへ移籍すると、2度の天皇杯やAFCチャンピオンズリーグ優勝に貢献。2022年には北海道コンサドーレ札幌でもプレーし、J1歴代最多となる18年連続ゴールを達成、さらに歴代2位となる通算168ゴールを奪った。そして2024年シーズン限りで現役を引退している。

そんな名ストライカーのキャリアを称える引退試合「URAWA REDS 2017 vs KASHIMA ANTLERS 2007-09」が12月13日に行われるが、この試合を『DAZN』がライブ配信することが決定。西川周作や阿部勇樹氏、槙野智章氏らが「URAWA REDS 2017」として、内田篤人氏、岩政大樹氏、中田浩二氏らが「KASHIMA ANTLERS 2007-09」としてプレーし、ミハイロ・ペトロヴィッチ氏とオズワルド・オリヴェイラ氏が監督を務めるという豪華な一戦を配信することになる。

特設サイトにて「自分に縁がある鹿島と浦和で"本気"の試合を行いたいと思っています。引退試合初となる0-0で終わっても構いません。バチバチな試合ができたらなと思います」と興梠慎三氏が語った一戦だが、どのような結果に終わるのだろうか。

■興梠慎三引退試合配信スケジュール

12月13日(土)

URAWA REDS 2017 vs KASHIMA ANTLERS 2007-09 16:00キックオフ