リヴァプールDFコナテ、メディアの報道を非難「ファンとの関係が難しくなる」

リヴァプールのDFイブラヒマ・コナテは、移籍の噂によって「窮地に立たされている」と認めた。フランス『TF1』が伝えている。

コナテは契約最終年を迎えており、2026年夏にはフリーエージェントになる可能性がある。ラ・リーガの強豪レアル・マドリーがコナテに興味を示していると報じられている。コナテは、ゴシップ欄に頻繁に登場することについて聞かれると、「難しい。すでにメディアで多くのことが語られているので、すべてを語ることはできない」と答えた。

彼はさらに、リヴァプールの忠実なサポーターから悪いイメージを持たれる可能性のある、歓迎されない記事についてこう語った。

「読むと『おっと…』ってなるよ。リヴァプールのファンとの関係が難しくなる。彼らは事情のすべてを知らないのにね」

元レッズの伝説的ディフェンダー、ジェイミー・キャラガー氏は、コナテとの契約合意を期待している。『デイリー・メール』でこう語った。

「彼には残ってほしいが、もし残らなければ、リヴァプールは他の選手と契約するだろう。コナテが去ってもリヴァプールは崩壊しない。彼はフィルジル・ファン・ダイクではない。彼は優秀なセンターバックで、獲得を願う選手だが、もし彼が契約を望まなくても、リヴァプールは全く問題ない」