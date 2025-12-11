J2通算394試合出場の喜山康平が引退発表「指導者としてサッカーに貢献していきたいと思います」

ギラヴァンツ北九州は11日、MF喜山康平が現役引退することを発表した。

現在37歳の喜山はこれまでファジアーノ岡山や松本山雅FCなどでプレー。松本時代にはJ1も経験し、リーグ戦33試合に出場した。その後は岡山で長く活躍し、J2リーグ戦では394試合16得点という成績を誇る。

2024年から北九州に移り、J3でプレー。通算52試合に出場していたが、今季限りで引退することを決断。公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。

「ずっと向き合い続けたプロサッカー選手としての人生に、今シーズンで一つの区切りをつけることに決めました」

「近所のマンションに囲まれた公園を、たくさんのサポーターがいるスタジアムだと思って夢中でボールを追いかけていた幼少期。もっと高いところへ行ってみたかったけれど、こんなにも長くプロサッカー選手でいられるなんて、あの頃は想像もしていませんでした。小学生の頃からプロになるまで、何度も怪我で立ち止まりました」

「それでも前に進むことができたのは、家族、指導者の皆さん、そして仲間たちが支えてくれたからです。青葉幼稚園、南百合丘SC、真福寺FC、ヴェルディジュニア、ヴェルディジュニアユース、ヴェルディユース。そこで積み重ねた毎日は、たくさんの学びと出会いに恵まれ、今の自分の土台になっています」

「東京ヴェルディ、ファジアーノ岡山、カマタマーレ讃岐、松本山雅FC、ギラヴァンツ北九州。どのクラブでも、自分を必要としてくれる人がいて、多くの指導者、スタッフの皆さんに支えられ、共に戦う仲間がいて、応援してくれるサポーターがいました。勝てない日も、苦しい時期も、その声に何度も救われました。そして何より、勝利したあとにピッチから見るサポーターの喜ぶ姿は、いつも特別な瞬間でした。プロとして過ごした時間は、幼い頃に夢中でボールを追いかけていたあの公園から、ずっとつながっていました」

「これからは、選手として経験してきたことを次の世代へ伝え、指導者としてサッカーに貢献していきたいと思います。これまで関わってくださったすべての皆さん、本当にありがとうございました。最後に、どんな時も背中を押し続けてくれた家族に、心から感謝します」