甲府、山本英臣の活動停止を発表…「一部週刊誌報道を経て、本人から活動自粛の申し出があった」

ヴァンフォーレ甲府は19日、山本英臣の活動停止を発表している。

現在45歳の山本は、1999年にジェフユナイテッド市原(現・ジェフユナイテッド千葉)でプロキャリアをスタート。その後、2002シーズン終了後に契約満了となるも、翌年に甲府に加入。以降、公式戦646試合14ゴール13アシスト。在籍23シーズン目を迎えた今季は、ここまでYBCルヴァンカップに1試合、天皇杯に1試合出場している。

そんな山本について、クラブは18日に「一部週刊誌報道について」と題して「この度の一部週刊誌における弊クラブ所属、山本英臣選手の報道に関して、クラブ関係者各位には、多大なるご迷惑をおかけ致しましたことについて、深くお詫び申し上げます」と発表。さらに「今後、本人に対して、事実確認を行い、適切な対応に努めて参ります」と報告していた。

そして19日、甲府は新たな声明を発表。「この度の一部週刊誌報道を経て、山本英臣選手本人からクラブに関係する皆様に迷惑がかからぬよう活動自粛の申し出があった事から、本日(11/19)より活動停止することになりましたので、お知らせいたします」とし、本人からの申し出によって活動を停止することになったと明かしている。