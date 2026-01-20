このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoコペンハーゲン
Parken
team-logoナポリ
Yuta Tokuma

【1月21日】コペンハーゲンvsナポリのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【鈴木淳之介出場予定】1月21日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節、コペンハーゲン対ナポリの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月21日(水)に開催。鈴木淳之介の所属するコペンハーゲンとナポリが対戦する。

本記事では、コペンハーゲンvsナポリのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

コペンハーゲンvsナポリの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のコペンハーゲンvsナポリは、コペンハーゲンのホーム「パルケン・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月21日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：コペンハーゲン vs ナポリ
  • 会場：パルケン・スタジアム

コペンハーゲンvsナポリの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、コペンハーゲンvsナポリの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

コペンハーゲンvsナポリ チーム情報

コペンハーゲン vs ナポリ 予想スタメン

コペンハーゲンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestNAP
1
ドミニク・コタルスキ
15
マルコス・ロペス
22
ヨラム・ザグ
5
ガブリエル・ペレイラ
20
鈴木淳之介
27
トーマス・デラネイ
10
モハメド・エルユヌシ
11
ヨルダン・ラーション
21
マッズ・エミル・マドセン
30
エリアス・アシュリ
39
V. Dadason
32
ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ
31
サム・ベウケマ
4
アレッサンドロ・ボンジョルノ
5
フアン・ジェズス
22
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
70
ノア・ラング
8
スコット・マクトミネイ
37
レオナルド・スピナッツォーラ
26
アントニオ・ベルガラ
68
スタニスラフ・ロボツカ
19
ラスムス・ホイルンド

3-4-2-1

NAPAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヤコブ・ニーストルップ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アントニオ・コンテ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCK
-直近成績

ゴールを許す
10/9
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

NAP
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位表

0