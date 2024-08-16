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【8月17日】ヴィッセル神戸vsガンバ大阪のテレビ放送・ネット配信予定｜明治安田J1リーグ第27節

J1 リーグヴィッセル神戸 対 ガンバ大阪ヴィッセル神戸ガンバ大阪

【Jリーグ(J1)テレビ放送予定】2024年8月17日の明治安田J1リーグ第27節、ヴィッセル神戸vsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、中継・ライブ配信スケジュールを紹介。

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2024明治安田J1リーグは、8月17日に第27節を実施。ヴィッセル神戸vsガンバ大阪がノエビアスタジアム神戸で行われる。

▶【神戸vsG大阪】DMM×DAZNホーダイでお得に視聴！DAZN会員から切り替えもOK

本記事では、ヴィッセル神戸vsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

ヴィッセル神戸vsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間

  • 大会：明治安田J1リーグ 第27節
  • カード：ヴィッセル神戸vsガンバ大阪
  • 会場：ノエビアスタジアム神戸
  • 日程：2024年8月17日(土)19:00キックオフ

ヴィッセル神戸vsガンバ大阪｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第27節、ヴィッセル神戸vsガンバ大阪は『DAZN』が中継・ライブ配信する。

■放送局・スケジュール

  • 地上波：なし
  • BS・CS：なし
  • ネット：DAZN

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ヴィッセル神戸vsガンバ大阪の視聴方法

2024シーズンのJリーグは『DAZN(ダゾーン)』がJ1からJ3まで全試合ライブ配信している。

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