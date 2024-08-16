2024明治安田J1リーグは、8月17日に第27節を実施。ヴィッセル神戸vsガンバ大阪がノエビアスタジアム神戸で行われる。
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本記事では、ヴィッセル神戸vsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。
ヴィッセル神戸vsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間
- 大会：明治安田J1リーグ 第27節
- カード：ヴィッセル神戸vsガンバ大阪
- 会場：ノエビアスタジアム神戸
- 日程：2024年8月17日(土)19:00キックオフ
ヴィッセル神戸vsガンバ大阪｜放送・配信予定
明治安田J1リーグ第27節、ヴィッセル神戸vsガンバ大阪は『DAZN』が中継・ライブ配信する。
■放送局・スケジュール
- 地上波：なし
- BS・CS：なし
- ネット：DAZN
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ヴィッセル神戸vsガンバ大阪の視聴方法
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