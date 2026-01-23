柴咲コウライブツアー2026奈良のライブ配信予定・視聴方法

柴咲コウのライブツアー『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST 〜邂逅〜』奈良公演が、1月24日(土)に行われる。

本記事では『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST 〜邂逅〜』奈良公演のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST 〜邂逅〜｜概要

『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST 〜邂逅〜』は、柴咲コウのライブツアー。

『ACTOR'S THE BEST』シリーズは、2023年・2024年と全国各地でSOLD OUTを続出し好評を博した。今回はさらに規模を拡大し、2025年11月から全国17都市で開催され、2026年1月24日の奈良公演が最終公演となる。柴咲コウのオリジナル曲、ドラマ・映画の主題歌や挿入歌を独自の表現によって披露。俳優とアーティスト両面を持つ柴咲コウの魅力が表現されたライブとなっている。

KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST 〜邂逅〜｜放送・配信

『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST 〜邂逅〜』は、1月24日の最終公演が「U-NEXT」でライブ配信される。同公演は、なら100年会館大ホール(奈良県奈良市)で行われる。

配信概要

公演名：KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST 〜邂逅〜

会場 : なら100年会館 大ホール

配信：U-NEXT

開演：2026年1月24日(土)17:00

見逃し配信期間 : 2月7日 12:00〜3月7日 23:59まで

U-NEXT視聴方法

『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST 〜邂逅〜』奈良公演 は『U-NEXT』で配信される。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。