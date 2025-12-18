堂安律が所属するフランクフルトは18日、来年1月1日からの契約でスウェーデン1部ユールゴーデンからU-23日本代表DFの小杉啓太を獲得したことを発表した。契約年数については明かされていない。

現在19歳の小杉は2024年3月に湘南ベルマーレの下部組織からユールゴーデンへ移籍。同クラブでは早々と左サイドバックとして定位置を奪い、公式戦合計62試合に出場し5ゴール7アシストをマーク。そして、ここに来てフランクフルトへのステップアップが正式に決定した。

フランクフルトは公式ウェブサイト上の発表で、小杉のこれまでの経歴やティモ・ハルドゥングSD（スポーツディレクター）のコメントを紹介している。

「小杉啓太は、技術的に優れたボール扱いに加え、走力と献身的なプレー意欲も兼ね備えた若き左サイドバックであり、彼と契約できたことを嬉しく思う。彼はスウェーデンリーグのレギュラー選手として、また欧州コンペティションでもすでにその能力を証明しており、大きな成長ポテンシャルを持っている」

なお、現在フランクフルトの左サイドバックおよび左ウイングバックを主に務めるのは、ドイツ代表にも呼ばれ始め、来夏の移籍が取りざたされているナサニエル・ブラウン。小杉の獲得は、ブラウンの退団を見越してのものかもしれない。