J1 リーグ
team-logo川崎フロンターレ
Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu
team-logoファジアーノ岡山
GOAL

【11月8日】川崎フロンターレvsファジアーノ岡山の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第36節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第36節、川崎フロンターレ対ファジアーノ岡山のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月8日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第36節で、川崎フロンターレとファジアーノ岡山が対戦する。

本記事では、川崎フロンターレvsファジアーノ岡山の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

川崎フロンターレvsファジアーノ岡山｜試合日程・キックオフ時間

川崎フロンターレvsファジアーノ岡山は、11月8日(土)に川崎Fのホーム、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第36節
  • 日時：2025年11月8日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：川崎フロンターレ vs ファジアーノ岡山
  • 会場：Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

川崎フロンターレvsファジアーノ岡山｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第36節の川崎フロンターレvsファジアーノ岡山は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

川崎フロンターレvsファジアーノ岡山のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

川崎フロンターレvsファジアーノ岡山 チーム情報

川崎フロンターレ vs ファジアーノ岡山 スタメン

川崎フロンターレHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestOKA
98
山口瑠伊
31
ファン・ウェルメスケルケン際
4
ジェジエウ
22
フィリップ・ウレモヴィッチ
5
佐々木旭
23
マルシーニョ
17
伊藤達哉
19
河原創
8
橘田健人
14
脇坂泰斗
9
エリソン
49
スベンド・ブローダーセン
18
田上大地
15
工藤孝太
4
阿部海大
41
宮本英治
39
佐藤龍之介
8
江坂任
26
本山遥
14
田部井涼
27
木村太哉
99
ルカオ

3-4-2-1

OKAAway team crest

KWF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 長谷部茂利

OKA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 木山隆之

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KWF
-直近成績

ゴールを許す
10/11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

OKA
-直近成績

ゴールを許す
3/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

KWF

直近の 2 試合

OKA

1

Win

1

Draw

0

勝利

1

得点

0
2.5ゴール以上のゲーム
0/2
両チームが得点
0/2

順位表

0