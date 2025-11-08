2025年11月8日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第36節で、川崎フロンターレとファジアーノ岡山が対戦する。

本記事では、川崎フロンターレvsファジアーノ岡山の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

川崎フロンターレvsファジアーノ岡山｜試合日程・キックオフ時間

川崎フロンターレvsファジアーノ岡山は、11月8日(土)に川崎Fのホーム、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催される。

大会：2025 明治安田J1リーグ 第36節

日時：2025年11月8日(土) 14:00キックオフ

対戦：川崎フロンターレ vs ファジアーノ岡山

会場：Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

川崎フロンターレvsファジアーノ岡山｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第36節の川崎フロンターレvsファジアーノ岡山は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

川崎フロンターレvsファジアーノ岡山のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

川崎フロンターレvsファジアーノ岡山 チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

KWF 直近の 2 試合 OKA 1 Win 1 Draw 0 勝利 ファジアーノ岡山 0 - 0 川崎フロンターレ

ファジアーノ岡山 1 - 2 川崎フロンターレ 1 得点 0 2.5ゴール以上のゲーム 0/2 両チームが得点 0/2

順位表