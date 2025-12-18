川崎フロンターレは18日、DFファン・ウェルメスケルケン・際の契約満了を発表した。

オランダ出身の際はPECズウォレ、SCカンブール、NECナイメヘンなどを経て川崎Fに加入。2024シーズンはリーグ戦24試合に出場、今季はリーグ戦26試合に出場していた。

通算70試合で4ゴールを記録していたが、契約満了が決定。2年での退団決定にこのようにコメントした。

「2024年から2年間、たくさんの応援とサポートをありがとうございました。こんなにも早くフロンターレファミリーの皆さんにさよならを伝えなければいけなくなるとは思っていませんでした。多くのタイトル獲得、ACL青覇など、共に成し遂げたかったことばかりで、とても悔しく辛い気持ちです」

「ですが、この2年間で一緒にプレーさせていただいた本当に素晴らしい選手たち、日々の成長を全力で支えてくれた監督、コーチ、メディカル、スタッフの皆さん、どんな時でもすべてを出し切って応援し続けてくれたサポーターの皆さん、すべての方々に本当に感謝しています。そして皆さんは私の選手人生における宝物です」

「自分の信念でもある至誠を尽くし、選手としてより成長して結果を出していくことだけが皆さんにできる恩返しだと思っているので、どこに行っても今後も応援をよろしくお願いします。フロンターレファミリーの幸せを願っています。Sai 31」