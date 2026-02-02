Goal.com
柏レイソル 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場する柏レイソルの2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する柏レイソルの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

柏レイソル｜最新試合予定・放送局

川崎フロンターレ 対 柏レイソル
柏レイソル 対 東京ヴェルディ
鹿島アントラーズ 対 柏レイソル
FC東京 対 柏レイソル
柏レイソル｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1猿田　遥己 
GK25小島　亨介 
GK29永井　堅梧 
GK41坂田　大樹 
GK46松本　健太 
DF2三丸　拡 
DF4古賀　太陽 
DF13犬飼　智也 
DF22野田　裕喜 
DF26杉岡　大暉 
DF31成瀬　竣平
DF32山之内　佑成東洋大／新加入
DF42原田　亘 
DF88馬場　晴也
MF6山田　雄士
MF8小泉　佳穂
MF11渡井　理己
MF14大久保　智明浦和／新加入
MF16汰木　康也神戸／新加入
MF17手塚　康平
MF19仲間　隼斗
MF20瀬川　祐輔
MF21小西　雄大
MF23長南　開史
MF24久保　藤次郎
MF27熊坂　光希
MF28戸嶋　祥郎
MF34土屋　巧甲府／復帰
MF37角田　惠風慶應義塾大学／新加入
MF38島野　怜明治大学／新加入
MF39中川　敦瑛 
MF40原川　力
MF87山内　日向汰川崎F／新加入
FW9細谷　真大
FW15小見　洋太
FW18垣田　裕暉
FW36古澤　ナベル慈宇

柏レイソル戦のおすすめ視聴方法

柏レイソルが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

0