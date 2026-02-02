明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場する柏レイソルの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
柏レイソル｜最新試合予定・放送局
柏レイソル｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|猿田 遥己
|GK
|25
|小島 亨介
|GK
|29
|永井 堅梧
|GK
|41
|坂田 大樹
|GK
|46
|松本 健太
|DF
|2
|三丸 拡
|DF
|4
|古賀 太陽
|DF
|13
|犬飼 智也
|DF
|22
|野田 裕喜
|DF
|26
|杉岡 大暉
|DF
|31
|成瀬 竣平
|DF
|32
|山之内 佑成
|東洋大／新加入
|DF
|42
|原田 亘
|DF
|88
|馬場 晴也
|MF
|6
|山田 雄士
|MF
|8
|小泉 佳穂
|MF
|11
|渡井 理己
|MF
|14
|大久保 智明
|浦和／新加入
|MF
|16
|汰木 康也
|神戸／新加入
|MF
|17
|手塚 康平
|MF
|19
|仲間 隼斗
|MF
|20
|瀬川 祐輔
|MF
|21
|小西 雄大
|MF
|23
|長南 開史
|MF
|24
|久保 藤次郎
|MF
|27
|熊坂 光希
|MF
|28
|戸嶋 祥郎
|MF
|34
|土屋 巧
|甲府／復帰
|MF
|37
|角田 惠風
|慶應義塾大学／新加入
|MF
|38
|島野 怜
|明治大学／新加入
|MF
|39
|中川 敦瑛
|MF
|40
|原川 力
|MF
|87
|山内 日向汰
|川崎F／新加入
|FW
|9
|細谷 真大
|FW
|15
|小見 洋太
|FW
|18
|垣田 裕暉
|FW
|36
|古澤 ナベル慈宇
柏レイソル戦のおすすめ視聴方法
柏レイソルが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可