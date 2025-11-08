このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logo柏レイソル
Sankyo Frontier Kashiwa Stadium
team-logo名古屋グランパス
【柏vs名古屋を配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
GOAL

【11月8日】柏レイソルvs名古屋グランパスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第36節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第36節、柏レイソル対名古屋グランパスのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZN月額プラン最安値

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

2025年11月8日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第36節で、柏レイソルと名古屋グランパスが対戦する。

【J1第36節】柏vs名古屋グランパスをライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録録

本記事では、柏レイソルvs名古屋グランパスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

柏レイソルvs名古屋グランパス｜試合日程・キックオフ時間

柏レイソルvs名古屋グランパスは、11月8日(土)に柏のホーム、三協フロンテア柏スタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第36節
  • 日時：2025年11月8日(土) 16:00キックオフ
  • 対戦：柏レイソル vs 名古屋グランパス
  • 会場：三協フロンテア柏スタジアム

【J1第36節】柏vs名古屋グランパスをライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

柏レイソルvs名古屋グランパス｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第36節の柏レイソルvs名古屋グランパスは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【J1第36節】柏vs名古屋グランパスをライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

柏レイソルvs名古屋グランパスのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ2025全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

柏レイソルvs名古屋グランパス チーム情報

柏レイソル vs 名古屋グランパス スタメン

柏レイソルHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestNAG
25
小島亨介
2
三丸拡
4
古賀太陽
88
馬場晴也
3
ジエゴ
8
小泉佳穂
21
小西雄大
39
中川敦瑛
42
原田太
14
小屋松知哉
18
垣田裕暉
16
武田洋平
3
佐藤瑶大
70
原輝綺
20
三國ケネディエブス
18
永井謙佑
15
稲垣祥
7
和泉竜司
14
森島司
2
野上結貴
33
菊地泰智
22
木村勇大

3-4-2-1

NAGAway team crest

KAR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • リカルド・ロドリゲス

NAG
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 長谷川健太

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KAR
-直近成績

ゴールを許す
13/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

NAG
-直近成績

ゴールを許す
4/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

KAR

直近の 5 試合

NAG

1

Win

1

Draw

3

勝利

4

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

0