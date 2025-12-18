柏MF熊澤和希がJ3北九州へ完全移籍「悔しかった日々を忘れずに日々努力をしていきたいと思います」

柏レイソルのMF熊澤和希はギラヴァンツ北九州へ完全移籍することが発表された。

流通経済大学を経て柏へ加入した熊澤。1年目は出場機会に恵まれなかったが、2024シーズンはリーグ戦18試合に出場した。しかし、今季はけがもありJ1リーグ戦での出場機会がなく、カップ戦のみの出場となっていた。

北九州への移籍が決まった熊澤は「素晴らしいクラブの一員としてサッカーができること、戦えることをとても嬉しく思います。勝利に貢献できるように全力を尽くしたいと思います」とコメントした。

また、3年間を過ごした柏には感謝を述べている。

「3年間通して応援してくださったサポーターの皆様、ファンの皆様、柏レイソルに関わる全ての方々本当にありがとうございました。今年は長い期間、怪我で苦しい思いをしましたが、心身ともにとても成長できる年だと感じました。素晴らしい選手たちと3年間、日々切磋琢磨して競争できたことは、これからの自分のサッカー人生にとって、とても大きな財産になりました。サッカー選手としてもっと成長できるように、悔しかった日々を忘れずに日々努力をしていきたいと思います。改めまして、3年間お世話になりました。ありがとうございました」