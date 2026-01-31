「2026 Jリーグプレシーズンマッチ 第30回ちばぎんカップ」が1月31日(土)に開催。柏レイソルとジェフユナイテッド市原・千葉が、三協フロンテア柏スタジアムで対戦する。

本記事では、ジェフユナイテッド市原・千葉vs柏レイソルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

柏レイソル対ジェフユナイテッド千葉｜試合日程・キックオフ時間

大会：2026 Jリーグプレシーズンマッチ 第30回ちばぎんカップ

日時：2026年1月31日(土) 14:00キックオフ

対戦：柏レイソル vs ジェフユナイテッド市原・千葉

会場：三協フロンテア柏スタジアム

柏レイソル対ジェフユナイテッド千葉｜放送予定

第30回ちばぎんカップはテレビが『千葉テレビ』『スカパー！』が生中継を行う。ネットは、『スカパー！動画ストアSPOOX「サッカーLIVE」』『スカパー！番組配信「スカパー！サッカーセット」』『Amazon Prime Video チャンネル「サッカーLIVEライト」』で配信予定だ。

試合日 キックオフ 対戦カード 生中継予定 2026年1月31日(土) 14:00 柏レイソル vs ジェフユナイテッド千葉 【テレビ放送】 ・千葉テレビ放送

(14:00- ※最大延長16:30) ・スカパー！サッカーセット

(14:00-) 【ネット配信】 ・サッカーLIVEライト(Amazon) ・スカパー！番組配信(スカパー！サッカーセット) ・SPOOX(サッカーLIVE)

柏レイソル対ジェフユナイテッド千葉のおすすめ視聴方法

地上波ローカル局の『千葉テレビ放送』が視聴できる地域ではない場合、ちばぎんカップ2026は『サッカーLIVEライト(Amazon)』がおすすめだ。無料体験期間は設けられていないが、値段は最安値で登録も手軽。ネット環境さえあればスマホやPC、タブレットから出先でも視聴することができる。

『サッカーLIVEライト(Amazon)』の加入手順は以下の通り。

Amazon

【手順1】ちばぎんカップ2026の配信ページにアクセス

「ライブで視聴」から「登録を開始する」をクリック。

すでにAmazonアカウントを所有している方はログイン。新たに作成する方はアカウント新規登録からすすめる。

【手順2】お支払い方法を登録

次にお支払い情報を登録しよう。

支払い方法は「クレジットカード」のほかに「デビットカード」、「ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済」、「あと払いペイディ」に対応している。

【手順3】あとはAmazon Prime Videoチャンネルで視聴するだけ！

これでサッカーLIVEライトへの加入が完了。

なお、サッカーLIVEライトの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(※月額2,350円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

