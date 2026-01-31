Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
MP_kashiwa vs chiba(C)Getty Images
ちばぎんカップ2026はAmazon「サッカーLIVEライト」でライブ配信！
Yuta Tokuma

【1月31日】柏レイソル対ジェフユナイテッド千葉のテレビ放送/ネット配信予定｜第30回ちばぎんカップ

第30回ちばぎんカップ2026、柏レイソル対ジェフユナイテッド市原・千葉の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

ちばぎんカップ2026をライブ配信！

Amazon

サッカーLIVEライト」で1/31(土)14:00KOのちばぎんカップを配信！

Amazonプライムビデオで視聴可能！

Amazon サッカーLIVEライト

ちばぎんカップ2026を配信

今すぐ視聴

「2026 Jリーグプレシーズンマッチ 第30回ちばぎんカップ」が1月31日(土)に開催。柏レイソルとジェフユナイテッド市原・千葉が、三協フロンテア柏スタジアムで対戦する。

Amazon「サッカーLIVEライト」でちばぎんカップ2026をライブ配信！今すぐ視聴開始

本記事では、ジェフユナイテッド市原・千葉vs柏レイソルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

柏レイソル対ジェフユナイテッド千葉｜試合日程・キックオフ時間

  • 大会：2026 Jリーグプレシーズンマッチ　第30回ちばぎんカップ
  • 日時：2026年1月31日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：柏レイソル vs ジェフユナイテッド市原・千葉
  • 会場：三協フロンテア柏スタジアム

Amazon「サッカーLIVEライト」でちばぎんカップ2026をライブ配信！今すぐ視聴開始

柏レイソル対ジェフユナイテッド千葉｜放送予定

第30回ちばぎんカップはテレビが『千葉テレビ』『スカパー！』が生中継を行う。ネットは、『スカパー！動画ストアSPOOX「サッカーLIVE」』『スカパー！番組配信「スカパー！サッカーセット」』『Amazon Prime Video チャンネル「サッカーLIVEライト」』で配信予定だ。

試合日キックオフ対戦カード生中継予定
2026年1月31日(土)14:00柏レイソル vs ジェフユナイテッド千葉

【テレビ放送】

・千葉テレビ放送
(14:00- ※最大延長16:30)

スカパー！サッカーセット
(14:00-)

【ネット配信】

サッカーLIVEライト(Amazon)

スカパー！番組配信(スカパー！サッカーセット)

・SPOOX(サッカーLIVE)

Amazon「サッカーLIVEライト」でちばぎんカップ2026をライブ配信！今すぐ視聴開始

柏レイソル対ジェフユナイテッド千葉のおすすめ視聴方法

地上波ローカル局の『千葉テレビ放送』が視聴できる地域ではない場合、ちばぎんカップ2026は『サッカーLIVEライト(Amazon)』がおすすめだ。無料体験期間は設けられていないが、値段は最安値で登録も手軽。ネット環境さえあればスマホやPC、タブレットから出先でも視聴することができる。

『サッカーLIVEライト(Amazon)』の加入手順は以下の通り。

chibagin cup 2026 amazonAmazon

【手順1】ちばぎんカップ2026の配信ページにアクセス

「ライブで視聴」から「登録を開始する」をクリック。

すでにAmazonアカウントを所有している方はログイン。新たに作成する方はアカウント新規登録からすすめる。

【手順2】お支払い方法を登録

次にお支払い情報を登録しよう。

支払い方法は「クレジットカード」のほかに「デビットカード」、「ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済」、「あと払いペイディ」に対応している。

【手順3】あとはAmazon Prime Videoチャンネルで視聴するだけ！

これでサッカーLIVEライトへの加入が完了。

なお、サッカーLIVEライトの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(※月額2,350円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

Amazon「サッカーLIVEライト」でちばぎんカップ2026をライブ配信！今すぐ視聴開始

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0