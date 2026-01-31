Goal.com
Yuta Tokuma

鹿島アントラーズ 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場する鹿島アントラーズの2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する鹿島アントラーズの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

鹿島アントラーズ｜最新試合予定・放送局

FC東京 対 鹿島アントラーズ
鹿島アントラーズ 対 横浜F・マリノス
鹿島アントラーズ 対 柏レイソル
浦和レッズ 対 鹿島アントラーズ
鹿島アントラーズ｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1早川 友基 
GK21山田 大樹 
GK29梶川 裕嗣 
GK31藤井 陽登明治大学/新加入
DF2安西 幸輝 
DF3キム・テヒョン 
DF4千田 海人 
DF5関川 郁万 
DF7小川 諒也 
DF16溝口 修平※背番号変更
DF22濃野 公人 
DF23津久井 佳祐 
DF25小池 龍太 
DF28大川 佑梧鹿島アントラーズユース/昇格
DF32松本 遥翔 
DF35元砂 晏翔仁 ウデンバ鹿島アントラーズユース/昇格
DF55植田 直通 
MF6三竿 健斗 
MF10柴崎 岳 
MF13知念 慶 
MF14樋口 雄太 
MF20舩橋 佑 
MF24林 晴己明治大学/新加入
MF27松村 優太 
MF71荒木 遼太郎 
FW9レオ・セアラ 
FW11田川 亨介 
FW17エウベル※背番号変更
FW19師岡 柊生 
FW30吉田 湊海鹿島アントラーズユース/昇格
FW34徳田 誉 
FW40鈴木 優磨 
FW77チャヴリッチ 

鹿島アントラーズ戦のおすすめ視聴方法

鹿島アントラーズが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

0