明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場する鹿島アントラーズの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
鹿島アントラーズ｜最新試合予定・放送局
鹿島アントラーズ｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|早川 友基
|GK
|21
|山田 大樹
|GK
|29
|梶川 裕嗣
|GK
|31
|藤井 陽登
|明治大学/新加入
|DF
|2
|安西 幸輝
|DF
|3
|キム・テヒョン
|DF
|4
|千田 海人
|DF
|5
|関川 郁万
|DF
|7
|小川 諒也
|DF
|16
|溝口 修平
|※背番号変更
|DF
|22
|濃野 公人
|DF
|23
|津久井 佳祐
|DF
|25
|小池 龍太
|DF
|28
|大川 佑梧
|鹿島アントラーズユース/昇格
|DF
|32
|松本 遥翔
|DF
|35
|元砂 晏翔仁 ウデンバ
|鹿島アントラーズユース/昇格
|DF
|55
|植田 直通
|MF
|6
|三竿 健斗
|MF
|10
|柴崎 岳
|MF
|13
|知念 慶
|MF
|14
|樋口 雄太
|MF
|20
|舩橋 佑
|MF
|24
|林 晴己
|明治大学/新加入
|MF
|27
|松村 優太
|MF
|71
|荒木 遼太郎
|FW
|9
|レオ・セアラ
|FW
|11
|田川 亨介
|FW
|17
|エウベル
|※背番号変更
|FW
|19
|師岡 柊生
|FW
|30
|吉田 湊海
|鹿島アントラーズユース/昇格
|FW
|34
|徳田 誉
|FW
|40
|鈴木 優磨
|FW
|77
|チャヴリッチ
鹿島アントラーズ戦のおすすめ視聴方法
鹿島アントラーズが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可