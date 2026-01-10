ABEMAで無料配信の『キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026』。カカ氏やネイマールがメッセージ

「ABEMA」は、日本時間2026年1月4日（日）より、ブラジルにて開催中の『キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026』の日本戦全試合を無料生中継することを発表した。

『キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026』はジェラール・ピケ考案の“新時代”7人制サッカー世界大会で、加藤純一率いる日本も参加している。日本はここまで2試合を終え、2連敗となっている。

日本代表の第3戦ドイツ戦は1月11日（日）午前1時30分より生中継される。

また、ブラジル代表プレジデントのカカ氏と、現役で活躍中のネイマール氏への独占インタビューを実施。カカ氏は「ブラジルは前回のキングス・ワールドカップで優勝して、今回2回目のワールドカップを戦っていて、人気はすごく高まりつつあるよ。サポーターが見てくれるのはすごくいいよね」とコメント。日本のファンにもメッセージを送った。

「日本の皆さんへ親愛を込めて、僕は特別な親しみを持っているよ。（キングスを）日本のみんなが楽しんでくれているのを知っているよ。キングスは伝統的なサッカーに加えて、競技としては戦うんだけど、エンタメ性などをプラスしてる部分もあるんだ。だからキングスリーグが日本など他の国に広がっていくのを幸せに思うよ」

ネイマールは「日本のみんな大きな愛情をありがとう。あなたたちを愛しているよ。みんながますますキングスを 見てくれることを願っている。必ずみんな大好きになるよ」と話した。