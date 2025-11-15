日本代表でも大活躍の佐野海舟、フランクフルト移籍の可能性は？現地記者「素晴らしいMFだが…」

フランクフルトへの移籍が噂されるマインツの日本代表MF佐野海舟について、ドイツ『スカイ』の記者が言及している。

昨季マインツでブンデスリーガ全34試合に先発し、評価を大きく高めた佐野海舟。今季もリーグ戦10試合に先発したほか、日本代表としても直近5試合全てに出場。特にブラジル代表戦(3-2)やガーナ戦(2-0)では強烈な存在感を発揮しており、来年のワールドカップへ向けて主力を担うことが期待されている。

そんな24歳MFだが、先日ドイツ紙『ビルト』のフランクフルト番記者は、同クラブが来夏の移籍市場で獲得を検討していると指摘。「ターゲットリストの上位に位置している」とし、佐野海舟はステップアップが濃厚だと伝えた。また、マインツ側の要求額は2500万ユーロ（約44億8000万円）以上と予想している。

しかし、現時点で移籍が成立する可能性は低いのかもしれない。『スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者は、「フランクフルトと佐野海舟の噂は、現時点では的外れだ」と報道。「彼は素晴らしいMFだが、今のところフランクフルト内部では話題になっていない」とし、現状ではコンタクト等はないと伝えている。

データメディア『transfermarkt』での評価額は、2500万ユーロまで上昇している佐野海舟。今後の動向に注目だ。