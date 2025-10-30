ユヴェントス、スパレッティ新監督の就任を発表！ナポリではスクデット獲得

ユヴェントスはイゴール・トゥドールの後任としてルチアーノ・スパレッティを新監督に招聘したことを発表した。契約は今季終了まで。

ユヴェントスは2025-26シーズンのリーグ戦わずか8試合後にトゥドール監督を解任することを決定し、これにより今シーズン、セリエAで監督を解任した最初のクラブとなった。

後任はスパレッティ氏に決定。直近ではイタリア代表を指揮し、チームのEURO2024出場権獲得に貢献したが、チームはベスト16でスイスに敗退した。しかし、イタリア代表は6月にワールドカップ予選でノルウェーに敗れた後、スパレッティ監督は解任され、同国代表は3大会連続のワールドカップ出場を逃す危機に瀕していた。

ユヴェントスの契約は今季までとなるが、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合に延長のオプションが付いているようだ。

なお、スパレッティはナポリを率いて、2022-23シーズンにキャリア初のセリエA優勝を果たし、より充実した経験を積んでいた。ナポリでの3シーズンで、1試合平均2.1ポイントを記録した。 スパレッティ監督は、ウディネーゼ、ローマ、インテル、ナポリで監督を務め、セリエAで500試合以上を経験した、最も経験豊富な監督の一人でもある。