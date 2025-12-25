元スコットランド代表が72歳で死去。2度のW杯に出場

元スコットランド代表で、ノッティンガム・フォレストやダービー・カウンティでもプレーしたジョン・ロバートソン氏が死去した。享年72歳。

ロバートソンは、1980年にノッティンガム・フォレストがハンブルクを破ってヨーロッパカップを防衛した際に唯一のゴールを記録。スコットランド代表としては、1981年にイングランド戦で決勝点を挙げ、1982年のワールドカップ決勝ではニュージーランド戦でゴールを決めた。2度のワールドカップ出場を含む、代表では通算28キャップを刻んだ。

現役引退後はマーティン・オニール監督のアシスタントコーチとしてレスター・シティ、セルティック、アストン・ヴィラなどに在籍した。

フォレスト側は声明で「ノッティンガム・フォレストの伝説的選手であり親愛なる友人であるジョン・ロバートソン氏の死去を悲痛な思いとともにお知らせします」と記した。

「我がクラブの真の偉人であり、ヨーロッパカップ2回優勝者でもあるジョンの比類なき才能、謙虚さ、そしてノッティンガム・フォレストへの揺るぎない献身は決して忘れられることはないだろう。私たちの思いはジョンの家族、友人、そして彼を愛したすべての人々とともにあります。安らかに眠ってください、ロボ…私たちの偉大な人」

スコットランドサッカーチームの公式アカウントからの声明では、「ジョン・ロバートソン氏が本日逝去したことに鑑み、ご家族とご友人に心よりお悔やみ申し上げます」と述べられている。