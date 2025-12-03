JLPGAクォリファイングトーナメント ファイナルステージのテレビ放送・ネット配信

国内女子ゴルフツアー「JLPGA」は、12月2日(火)から12月5日(金)にかけて『クォリファイングトーナメント ファイナルステージ』が開催される。
本記事では、2025年クォリファイングトーナメント ファイナルステージ日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
JLPGA クォリファイングトーナメント ファイナルステージ2025｜開催日程・概要
|日程
|ラウンド
|12/2(火)
|1日目
|12/3(水)
|2日目
|12/4(木)
|3日目
|12/5(金)
|最終日
開催コース
宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース(茨城県)
〒309-1725 茨城県笠間市南小泉1340
前回大会優勝者
永井花奈
JLPGA クォリファイングトーナメント ファイナルステージ2025｜テレビ放送/ネット配信予定
U-NEXTでの配信は第3日と最終日の2日間のみ。
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT(無料体験あり)
|【12/4(木)】10:00～15:45(LIVE)
【12/5(金)】7:20～16:00(LIVE)
|ネット
※開始時間、内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況は各中継局および大会公式サイトにてご確認ください。
JLPGA クォリファイングトーナメント ファイナルステージ2025｜視聴方法U-NEXT
2025シーズンの国内女子JLPGAツアーは、ネットではU-NEXTが独占ライブ配信を行うため、DAZNやWOWOWでの視聴は不可となる。しかし、『TOTO ジャパンクラシック』はU-NEXT配信対象外で、GAORAスポーツなどで配信される。
U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実U-NEXT
U-NEXTは、2025年シーズンより、新たに『全米オープン』『全米プロ選手権』の独占配信を決定。
これにより、男子ゴルフの海外メジャー4大会すべてを1つのプラットフォームで楽しむことができる。国内女子ツアー『JLPGAツアー』を2025年シーズンより独占配信するほか、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。
※：『日本女子オープンゴルフ選手権』『TOTOジャパンクラシック』の2大会は配信対象外
※：放送局による配信パックあり
※本ページに記載の情報は、2025年12月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。