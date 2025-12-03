このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
jlpga(C)Getty Images
GOAL

JLPGAクォリファイングトーナメント ファイナルステージのテレビ放送・ネット配信

国内女子ゴルフツアー「JLPGAクォリファイングトーナメント ファイナルステージ」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ配信予定、賞金総額、視聴方法を紹介。

国内女子ゴルフツアー「JLPGA」は、12月2日(火)から12月5日(金)にかけて『クォリファイングトーナメント　ファイナルステージ』が開催される。

本記事では、2025年クォリファイングトーナメント　ファイナルステージ日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

JLPGA クォリファイングトーナメント　ファイナルステージ2025｜開催日程・概要

日程ラウンド
12/2(火)1日目
12/3(水)2日目
12/4(木)3日目
12/5(金)最終日

開催コース

宍戸ヒルズカントリークラブ　東コース(茨城県)
〒309-1725 茨城県笠間市南小泉1340

前回大会優勝者

永井花奈

JLPGA クォリファイングトーナメント　ファイナルステージ2025｜テレビ放送/ネット配信予定

U-NEXTでの配信は第3日と最終日の2日間のみ。

チャンネル放送・配信時間形態
U-NEXT(無料体験あり)【12/4(木)】10:00～15:45(LIVE)
【12/5(金)】7:20～16:00(LIVE)		ネット

※開始時間、内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況は各中継局および大会公式サイトにてご確認ください。

JLPGA クォリファイングトーナメント　ファイナルステージ2025｜視聴方法

jlpga tour 2025 u-nextU-NEXT

2025シーズンの国内女子JLPGAツアーは、ネットではU-NEXTが独占ライブ配信を行うため、DAZNやWOWOWでの視聴は不可となる。

しかし、『TOTO ジャパンクラシック』はU-NEXT配信対象外で、GAORAスポーツなどで配信される。

