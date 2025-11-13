JLPGA 第41回伊藤園レディスゴルフトーナメントのテレビ放送/ネット配信予定・日程・賞金・視聴方法

国内女子ゴルフツアー「JLPGA」は、11月14日(金)から11月16日(日)にかけて『伊藤園レディスゴルフトーナメント』が開催される。
本記事では、2025年伊藤園レディスゴルフトーナメント日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
JLPGA 伊藤園レディスゴルフトーナメント2025｜開催日程・概要
|日程
|ラウンド
|11/14(金)
|1日目
|11/15(土)
|2日目
|11/16(日)
|最終日
開催コース
グレートアイランド倶楽部(千葉県)
〒297-0145 千葉県長生郡長南町佐坪1782
賞金総額
1億円
前回大会優勝者
山内 日菜子
JLPGA 伊藤園レディスゴルフトーナメント2025｜テレビ放送/ネット配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT(無料体験あり)
|【11/14(金)】9:40～15:30(LIVE)
【11/15(土)】9:40～15:30(LIVE)
【11/16(日)】9:00～14:45(LIVE)※表彰式終了まで
|ネット
|スカイA
|【11/15(土)】8:00～13:00(LIVE)
【11/16(日)】8:00～13:00(LIVE)
【11/18(火)】20:00～21:30(録画)
|CS放送
|テレビ朝日 全国24局ネット
|【11/15(土)】14:30～15:25(LIVE)
【11/16(日)】16:00～17:25(録画)
|地上波放送
※開始時間、内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況は各中継局および大会公式サイトにてご確認ください。
JLPGA 伊藤園レディスゴルフトーナメント2025｜視聴方法U-NEXT
2025シーズンの国内女子JLPGAツアーは、ネットではU-NEXTが独占ライブ配信を行うため、DAZNやWOWOWでの視聴は不可となる。しかし、『TOTO ジャパンクラシック』はU-NEXT配信対象外で、GAORAスポーツなどで配信される。
U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実U-NEXT
U-NEXTは、2025年シーズンより、新たに『全米オープン』『全米プロ選手権』の独占配信を決定。
これにより、男子ゴルフの海外メジャー4大会すべてを1つのプラットフォームで楽しむことができる。国内女子ツアー『JLPGAツアー』を2025年シーズンより独占配信するほか、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。
※：『日本女子オープンゴルフ選手権』『TOTOジャパンクラシック』の2大会は配信対象外
※：放送局による配信パックあり
※本ページに記載の情報は、2025年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。