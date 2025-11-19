JLPGA 第44回大王製紙エリエールレディスオープンのテレビ放送/ネット配信予定・日程・賞金・視聴方法

国内女子ゴルフツアー「JLPGA」は、11月20日(木)から11月23日(日)にかけて『第44回大王製紙エリエールレディスオープン』が開催される。

本記事では、2025年第44回大王製紙エリエールレディスオープン日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

JLPGA 第44回大王製紙エリエールレディスオープン2025｜開催日程・概要

日程 ラウンド 11/20(木) 1日目 11/21(金) 1日目 11/22(土) 2日目 11/23(日) 最終日

開催コース

エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)

〒790-2641 愛媛県松山市柳谷町乙45番地1

賞金総額

1億円

前回大会優勝者

山下美夢有

JLPGA 第44回大王製紙エリエールレディスオープン 2025｜テレビ放送/ネット配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT(無料体験あり) 【11/20(木)】9:45～15:45(LIVE)

【11/21(金)】10:00～16:00(LIVE)

【11/22(土)】8:45～14:15(LIVE)

【11/23(日)】9:00～14:45(LIVE) ※表彰式終了まで ネット 日テレジータス 【11/21(金)】13:15～16:15(LIVE)

【11/22(土)】7:45～9:45(LIVE)

【11/23(日)】7:45～9:45(LIVE) CS放送 BS日テレ 【11/22(土)】16:00～16:55(LIVE) BS放送 日テレ 【11/23(日)】15:00-16:25(LIVE) 地上波放送

※開始時間、内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況は各中継局および大会公式サイトにてご確認ください。

JLPGA 第44回大王製紙エリエールレディスオープン2025｜視聴方法

U-NEXT

2025シーズンの国内女子JLPGAツアーは、ネットではU-NEXTが独占ライブ配信を行うため、DAZNやWOWOWでの視聴は不可となる。

「大王製紙エリエールレディスオープン」も、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を実施する。

『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能。見放題プランの31日間無料トライアルに登録すればすぐに視聴可能となる。（※お試し期間内での解約であれば追加料金無し）

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXT『JLPGAツアー2025 特設ページ』へアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

U-NEXTは海外メジャー4大会すべてを配信！ゴルフラインナップがさらに充実

U-NEXT

U-NEXTは、2025年シーズンより、新たに『全米オープン』『全米プロ選手権』の独占配信を決定。

これにより、男子ゴルフの海外メジャー4大会すべてを1つのプラットフォームで楽しむことができる。国内女子ツアー『JLPGAツアー』を2025年シーズンより独占配信するほか、U-NEXTが配信するゴルフジャンルのラインナップはさらに充実の内容となった。

※：『日本女子オープンゴルフ選手権』『TOTOジャパンクラシック』の2大会は配信対象外

※：放送局による配信パックあり

※本ページに記載の情報は、2025年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。