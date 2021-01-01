ロティーナ監督招聘の清水エスパルスが2021シーズン新体制を発表！FWチアゴ・サンタナが9番、権田修一は37番
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清水エスパルスは15日、2021シーズンのトップチーム選手背番号とスタッフ新体制を発表した。
2020シーズンの明治安田生命J1リーグを7勝7分け20敗の16位で終えた清水。新シーズンに向けては、セレッソ大阪を上位に導いたミゲル・アンヘル・ロティーナ監督を招聘したほか、日本代表GK権田修一ら11選手を新たに獲得する積極的な動きを見せている。
そして、新シーズンの背番号はその権田が「37」となり、サガン鳥栖から加入したMF原輝綺が「4」。コリチーバから加入したDFウィリアム・マテウスは「3」、サンタ・クララから加入のFWチアゴ・サンタナには「9」が与えられている。
新シーズンの背番号は以下の通り。
■選手背番号
- 1 GK 大久保択生
- 2 DF 立田悠悟
- 3 DF ウィリアム・マテウス（←コリチーバ／完全移籍）
- 4 MF 原輝綺（←鳥栖／完全移籍）
- 5 DF ヴァウド
- 6 MF 竹内涼
- 7 DF 片山瑛一（←C大阪／完全移籍）
- 8 MF 石毛秀樹
- 9 FW チアゴ・サンタナ（←サンタ・クララ／完全移籍）
- 10 FW カルリーニョス・ジュニオ
- 11 MF 中山克広（←横浜FC／完全移籍）
- 12 Supporter's Number
- 13 MF 宮本航汰
- 14 FW 後藤優介
- 16 MF 西澤・健太
- 17 MF 河井陽介
- 18 DF エウシーニョ
- 19 FW ディサロ燦シルヴァーノ（北九州／完全移籍）
- 20 MF 中村慶太
- 21 DF 奥井諒
- 22 MF ヘナト・アウグスト
- 23 MF 鈴木唯人
- 25 GK 永井堅梧（←松本／完全移籍）
- 26 MF 滝裕太（←富山／期限付き移籍から復帰）
- 27 FW 指宿洋史（←湘南／完全移籍）
- 29 DF 福森直也
- 30 MF 金子翔太
- 34 DF ノリエガエリック（←町田／期限付き移籍から復帰）
- 36 FW 栗原イブラヒムジュニア（←沼津／期限付き移籍から復帰）
- 37 GK 権田修一（←ポルティモネンセ／期限付き移籍）
- 40 MF 成岡輝瑠（←昇格）
- 50 DF 鈴木義宜（←大分／完全移籍）
■スタッフ体制
- 監督 ロティーナ
- ヘッドコーチ イバン・パランコ
- コーチ 平岡宏章
- コーチ 篠田善之
- コーチ兼分析 栗山友文
- GKコーチ アダウト
- フィジカルコーチ トニ・ヒル・プエルト
- フィジカルコーチ 國保塁
- 分析担当 森脇瑞貴