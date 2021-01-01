明治安田生命J1リーグ

ロティーナ監督招聘の清水エスパルスが2021シーズン新体制を発表！FWチアゴ・サンタナが9番、権田修一は37番

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©Getty Images
【国内サッカー ニュース】清水エスパルスは2021シーズンの明治安田生命J1リーグに向けて、ミゲル・アンヘル・ロティーナ監督を招聘している。

清水エスパルスは15日、2021シーズンのトップチーム選手背番号とスタッフ新体制を発表した。

2020シーズンの明治安田生命J1リーグを7勝7分け20敗の16位で終えた清水。新シーズンに向けては、セレッソ大阪を上位に導いたミゲル・アンヘル・ロティーナ監督を招聘したほか、日本代表GK権田修一ら11選手を新たに獲得する積極的な動きを見せている。

そして、新シーズンの背番号はその権田が「37」となり、サガン鳥栖から加入したMF原輝綺が「4」。コリチーバから加入したDFウィリアム・マテウスは「3」、サンタ・クララから加入のFWチアゴ・サンタナには「9」が与えられている。

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その他のチーム

    新シーズンの背番号は以下の通り。

    ■選手背番号

    • 1 GK 大久保択生
    • 2 DF 立田悠悟
    • 3 DF ウィリアム・マテウス（←コリチーバ／完全移籍）
    • 4 MF 原輝綺（←鳥栖／完全移籍）
    • 5 DF ヴァウド
    • 6 MF 竹内涼
    • 7 DF 片山瑛一（←C大阪／完全移籍）
    • 8 MF 石毛秀樹
    • 9 FW チアゴ・サンタナ（←サンタ・クララ／完全移籍）
    • 10 FW カルリーニョス・ジュニオ
    • 11 MF 中山克広（←横浜FC／完全移籍）
    • 12 Supporter's Number
    • 13 MF 宮本航汰
    • 14 FW 後藤優介
    • 16 MF 西澤・健太
    • 17 MF 河井陽介
    • 18 DF エウシーニョ
    • 19 FW ディサロ燦シルヴァーノ（北九州／完全移籍）
    • 20 MF 中村慶太
    • 21 DF 奥井諒
    • 22 MF ヘナト・アウグスト
    • 23 MF 鈴木唯人
    • 25 GK 永井堅梧（←松本／完全移籍）
    • 26 MF 滝裕太（←富山／期限付き移籍から復帰）
    • 27 FW 指宿洋史（←湘南／完全移籍）
    • 29 DF 福森直也
    • 30 MF 金子翔太
    • 34 DF ノリエガエリック（←町田／期限付き移籍から復帰）
    • 36 FW 栗原イブラヒムジュニア（←沼津／期限付き移籍から復帰）
    • 37 GK 権田修一（←ポルティモネンセ／期限付き移籍）
    • 40 MF 成岡輝瑠（←昇格）
    • 50 DF 鈴木義宜（←大分／完全移籍）

    ■スタッフ体制

    • 監督 ロティーナ
    • ヘッドコーチ イバン・パランコ
    • コーチ 平岡宏章
    • コーチ 篠田善之
    • コーチ兼分析 栗山友文
    • GKコーチ アダウト
    • フィジカルコーチ トニ・ヒル・プエルト
    • フィジカルコーチ 國保塁
    • 分析担当 森脇瑞貴

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