ロティーナ監督招聘の清水エスパルスが2021シーズン新体制を発表！FWチアゴ・サンタナが9番、権田修一は37番

【国内サッカー ニュース】清水エスパルスは2021シーズンの明治安田生命J1リーグに向けて、ミゲル・アンヘル・ロティーナ監督を招聘している。

清水エスパルスは15日、2021シーズンのトップチーム選手背番号とスタッフ新体制を発表した。

2020シーズンの明治安田生命J1リーグを7勝7分け20敗の16位で終えた清水。新シーズンに向けては、セレッソ大阪を上位に導いたミゲル・アンヘル・ロティーナ監督を招聘したほか、日本代表GK権田修一ら11選手を新たに獲得する積極的な動きを見せている。

そして、新シーズンの背番号はその権田が「37」となり、サガン鳥栖から加入したMF原輝綺が「4」。コリチーバから加入したDFウィリアム・マテウスは「3」、サンタ・クララから加入のFWチアゴ・サンタナには「9」が与えられている。

その他のチーム

新シーズンの背番号は以下の通り。

■選手背番号

1 GK 大久保択生

2 DF 立田悠悟

3 DF ウィリアム・マテウス（←コリチーバ／完全移籍）

4 MF 原輝綺（←鳥栖／完全移籍）

5 DF ヴァウド

6 MF 竹内涼

7 DF 片山瑛一（←C大阪／完全移籍）

8 MF 石毛秀樹

9 FW チアゴ・サンタナ（←サンタ・クララ／完全移籍）

10 FW カルリーニョス・ジュニオ

11 MF 中山克広（←横浜FC／完全移籍）

12 Supporter's Number

13 MF 宮本航汰

14 FW 後藤優介

16 MF 西澤・健太

17 MF 河井陽介

18 DF エウシーニョ

19 FW ディサロ燦シルヴァーノ（北九州／完全移籍）

20 MF 中村慶太

21 DF 奥井諒

22 MF ヘナト・アウグスト

23 MF 鈴木唯人

25 GK 永井堅梧（←松本／完全移籍）

26 MF 滝裕太（←富山／期限付き移籍から復帰）

27 FW 指宿洋史（←湘南／完全移籍）

29 DF 福森直也

30 MF 金子翔太

34 DF ノリエガエリック（←町田／期限付き移籍から復帰）

36 FW 栗原イブラヒムジュニア（←沼津／期限付き移籍から復帰）

37 GK 権田修一（←ポルティモネンセ／期限付き移籍）

40 MF 成岡輝瑠（←昇格）

50 DF 鈴木義宜（←大分／完全移籍）

■スタッフ体制