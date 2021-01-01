名古屋グランパスが2021シーズンの背番号を発表！柿谷曜一朗は8番、阿部浩之は7番に変更
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名古屋グランパスは17日、2021シーズンのトップチーム体制を発表した。
2020シーズン、名古屋は明治安田生命J1リーグを19勝6分け9敗の3位で終了し、AFCチャンピオンズリーグ（ACL）出場権を獲得。タイトルも視野に入る新シーズンに向けては、FW柿谷曜一朗やFW齋藤学、MF長澤和輝などを獲得する大型補強を敢行した。
新たな背番号は、その柿谷がC大阪時代と同様の「8」を着用し、長澤は「5」、齋藤は「19」が与えられた。また、昨年から在籍した選手では阿部浩之が「11」から「7」、相馬勇紀が「27」から「11」、山﨑凌吾が「17」から「9」に変更している。
新たな背番号は以下の通り。
■選手背番号
- 1 GK ランゲラック
- 2 MF 米本拓司
- 3 DF 丸山祐市
- 4 DF 中谷進之介
- 5 MF 長澤和輝（←浦和／完全移籍）
- 6 DF 宮原和也
- 7 MF 阿部浩之
- 8 FW 柿谷曜一朗（←C大阪／完全移籍）
- 9 FW 山﨑凌吾
- 10 FW ガブリエル・シャビエル
- 11 FW 相馬勇紀
- 13 DF 藤井陽也
- 14 DF 木本恭生（←C大阪／完全移籍）
- 15 MF 稲垣祥
- 16 FW マテウス
- 17 DF 森下龍矢（←鳥栖／完全移籍）
- 18 GK 渋谷飛翔
- 19 FW 齋藤学（←川崎F／完全移籍）
- 20 MF 渡邉柊斗
- 21 GK 武田洋平
- 22 GK 三井大輝
- 23 DF 吉田豊
- 24 MF 石田凌太郎
- 25 FW 前田直輝
- 26 DF 成瀬竣平
- 27 MF 児玉駿斗（←新加入）
- 28 DF 吉田晃
- 44 FW 金崎夢生
■スタッフ体制
- 監督 マッシモ・フィッカデンティ
- コーチ ブルーノ・コンカ
- コーチ 和田一郎
- コーチ 竹谷昂祐
- GKコーチ 河野和正
- フィジカルコーチ アルベルト