明治安田生命J1リーグ

名古屋グランパスが2021シーズンの背番号を発表！柿谷曜一朗は8番、阿部浩之は7番に変更

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【国内サッカー ニュース】名古屋グランパス（Jリーグ）は2020シーズンの明治安田生命J1リーグを19勝6分け9敗の3位で終えていた。

名古屋グランパスは17日、2021シーズンのトップチーム体制を発表した。

2020シーズン、名古屋は明治安田生命J1リーグを19勝6分け9敗の3位で終了し、AFCチャンピオンズリーグ（ACL）出場権を獲得。タイトルも視野に入る新シーズンに向けては、FW柿谷曜一朗やFW齋藤学、MF長澤和輝などを獲得する大型補強を敢行した。

新たな背番号は、その柿谷がC大阪時代と同様の「8」を着用し、長澤は「5」、齋藤は「19」が与えられた。また、昨年から在籍した選手では阿部浩之が「11」から「7」、相馬勇紀が「27」から「11」、山﨑凌吾が「17」から「9」に変更している。

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    新たな背番号は以下の通り。

    ■選手背番号

    • 1 GK ランゲラック
    • 2 MF 米本拓司
    • 3 DF 丸山祐市
    • 4 DF 中谷進之介
    • 5 MF 長澤和輝（←浦和／完全移籍）
    • 6 DF 宮原和也
    • 7 MF 阿部浩之
    • 8 FW 柿谷曜一朗（←C大阪／完全移籍）
    • 9 FW 山﨑凌吾
    • 10 FW ガブリエル・シャビエル
    • 11 FW 相馬勇紀
    • 13 DF 藤井陽也
    • 14 DF 木本恭生（←C大阪／完全移籍）
    • 15 MF 稲垣祥
    • 16 FW マテウス
    • 17 DF 森下龍矢（←鳥栖／完全移籍）
    • 18 GK 渋谷飛翔
    • 19 FW 齋藤学（←川崎F／完全移籍）
    • 20 MF 渡邉柊斗
    • 21 GK 武田洋平
    • 22 GK 三井大輝
    • 23 DF 吉田豊
    • 24 MF 石田凌太郎
    • 25 FW 前田直輝
    • 26 DF 成瀬竣平
    • 27 MF 児玉駿斗（←新加入）
    • 28 DF 吉田晃
    • 44 FW 金崎夢生

    ■スタッフ体制

    • 監督 マッシモ・フィッカデンティ
    • コーチ ブルーノ・コンカ
    • コーチ 和田一郎
    • コーチ 竹谷昂祐
    • GKコーチ 河野和正
    • フィジカルコーチ アルベルト

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