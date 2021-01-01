名古屋グランパスが2021シーズンの背番号を発表！柿谷曜一朗は8番、阿部浩之は7番に変更

【国内サッカー ニュース】名古屋グランパス（Jリーグ）は2020シーズンの明治安田生命J1リーグを19勝6分け9敗の3位で終えていた。

名古屋グランパスは17日、2021シーズンのトップチーム体制を発表した。

2020シーズン、名古屋は明治安田生命J1リーグを19勝6分け9敗の3位で終了し、AFCチャンピオンズリーグ（ACL）出場権を獲得。タイトルも視野に入る新シーズンに向けては、FW柿谷曜一朗やFW齋藤学、MF長澤和輝などを獲得する大型補強を敢行した。

新たな背番号は、その柿谷がC大阪時代と同様の「8」を着用し、長澤は「5」、齋藤は「19」が与えられた。また、昨年から在籍した選手では阿部浩之が「11」から「7」、相馬勇紀が「27」から「11」、山﨑凌吾が「17」から「9」に変更している。

その他のチーム

新たな背番号は以下の通り。

■選手背番号

1 GK ランゲラック

2 MF 米本拓司

3 DF 丸山祐市

4 DF 中谷進之介

5 MF 長澤和輝（←浦和／完全移籍）

6 DF 宮原和也

7 MF 阿部浩之

8 FW 柿谷曜一朗（←C大阪／完全移籍）

9 FW 山﨑凌吾

10 FW ガブリエル・シャビエル

11 FW 相馬勇紀

13 DF 藤井陽也

14 DF 木本恭生（←C大阪／完全移籍）

15 MF 稲垣祥

16 FW マテウス

17 DF 森下龍矢（←鳥栖／完全移籍）

18 GK 渋谷飛翔

19 FW 齋藤学（←川崎F／完全移籍）

20 MF 渡邉柊斗

21 GK 武田洋平

22 GK 三井大輝

23 DF 吉田豊

24 MF 石田凌太郎

25 FW 前田直輝

26 DF 成瀬竣平

27 MF 児玉駿斗（←新加入）

28 DF 吉田晃

44 FW 金崎夢生

■スタッフ体制