【ルヴァン杯2回戦 結果】J3暫定最下位・八戸は鹿島に下克上ならず…王者・福岡はJ3松本とPK戦も競り勝つ

【ルヴァン杯 最新情報】JリーグYBCルヴァンカップの2回戦が4月17日に各地で開催。

JリーグYBCルヴァンカップでは、1stラウンド2回戦が17日に各地で行われた。

明治安田J3リーグで暫定最下位に沈む八戸がJ1リーグで6位につける鹿島をホームに迎えた一戦では、25分、ボックス左でボールを持った音泉翔眞が思い切りよくシュートを浴びせるとGK早川友基が溜まらず弾く。跳ね返りに反応した柴田壮介が殊勲の先制点を押し込む。柴田にとってはこれがJリーグ初得点となった。

しかしその後、後半から鈴木優磨や樋口雄太、知念慶らを続々と投入していく鹿島が攻勢を強めて82分に同点弾。途中出場の安西幸輝がボックス手前から右足で沈めた。1-1で延長戦へと突入する。

以下に続く

鹿島は延長前半の104分に濃野公人が2枚目の警告を受けて退場。それでも延長後半早々に知念が鈴木の落としに左足で合わせて逆転弾を決め切る。最終的に鹿島が2-1で競り勝った。

他会場では、昨季J1王者のヴィッセル神戸がFC今治との一戦で5分に失点を喫したが、41分にジェアン・パトリッキが同点弾。それでも後半は動かず1-1で延長戦に突入したが、96分に山内翔の得たPKを佐々木大樹が沈めて2-1で神戸が勝利している。

そして、松本山雅FCvsアビスパ福岡の一戦は延長戦までを1-1で終えてこの日唯一のPK戦へ。その結果、PK戦では前回王者・福岡が4-2でJ3・松本を下した。

一方でFC東京はY.S.C.C.横浜のホームに乗り込んで4-0で快勝。北海道コンサドーレ札幌も小林祐希の2発などによりアスルクラロ沼津に3-1で勝利している。

17日に行われたルヴァン杯2回戦の結果は以下の通り。

■ルヴァン杯 2回戦

・4月17日(水)

八戸 1-2 鹿島

大宮 0-2 名古屋

松本 1-1(PK:2-4) 福岡

岩手 0-1 C大阪

いわき 0-2 新潟

今治 1-2 神戸

鹿児島 0-1 東京V

長崎 1-0 磐田

北九州 1-2 町田

YS横浜 0-4 FC東京

沼津 1-3 札幌

・4月24日(水)

富山 vs 清水

熊本 vs 鳥栖

長野 vs 京都

奈良 vs 広島

岡山 vs 横浜FC

琉球 vs G大阪

秋田 vs 湘南

群馬 vs 柏

鳥取 vs 浦和