2011年以来の大規模な延期…当時のJリーグ、カップ戦日程はどうなっていた?鹿島は7月に7試合

Jリーグは25日、明治安田生命JリーグおよびJリーグYBCルヴァンカップの試合日程を延期すると発表。2011年以来の大規模な日程変更が行われることとなった。

国内の試合では、新型コロナウイルスによる肺炎の影響を鑑みて、2月26日から3月15日までのJ1、J2、J3、さらにJリーグYBCルヴァンカップの全試合が延期に。Jリーグ管轄の公式戦全94試合の代替日程の発表が待たれる状況となっている。

そこで思い起こされるのが、2011年3月11日の東日本大震災の被害による日程変更だ。災害復興時の措置と感染症拡大防止対策、また東京五輪が予定されているという違いはあるものの、ここでは2011シーズンにJ1リーグが日程を変更した例を振り返っていく。

■リーグ戦は7月に代替

まず、今回同様に2011年時もリーグ戦では第1節のみを消化。3月12日(土)から4月17日(日)までのJ1リーグ5節分が延期となり、4月23日(土)の第7節から再開となった。それから、6月26日(日)に第18節までが消化されている。

延期となった5節分については、そのすべてを7月に行うことに。同月中には、延期分消化後の第19節も含めて6節分(一部ACL参戦クラブは7節分)が開催され、平日の水曜日にもリーグ戦が組まれることとなった。各クラブは、再開後の4月23日(土)から12月3日(土)の最終節まで、長期の中断を経ることなく駆け抜けている。

■リーグ杯は大会方式変更

また、リーグカップにおいて、2011年にはレギュレーションそのものが見直された。当初はAFCチャンピオンズリーグ(ACL)参戦組を除く14クラブが2つのグループに分かれ、3月15日(火)~6月5日(日)にかけて総当たりで対戦。各上位2クラブがACL組も参戦する計8チームの決勝トーナメントに進み、7月中旬の準々決勝、10月上旬の準決勝をホーム&アウェイで、10月29日(土)の決勝を一発勝負で戦う予定となっていた。

しかし、変更されたレギュレーションでは総当たりでの対戦は行われず、全試合がトーナメント形式で行われている。大会初戦となるトーナメント1回戦がホーム&アウェイで6月5日(日)と7月27日(水)、2回戦が9月14日(水)と28日(水)に開催。変更前同様にACL組は準々決勝からの参戦となり、そこからは一発勝負に変更となった。なお、決勝の日程に変更はなかったが、準々決勝は10月5日(水)、準決勝は10月9日(日)と、中3日で行われている。

また、2011シーズンにはACLに関してはJ1延期中も開催。参考までに、ACLに参戦し、当時のリーグカップを制した鹿島アントラーズの試合日程は以下のようになった。

■鹿島アントラーズ 2011シーズン 公式戦日程

3月2日(水) vs 上海申花 △0-0 ACL・GS第1節3月6日(日) vs 大宮 △3-3 J1リーグ第1節

4月6日(水) vs 水原三星 △1-1 ACL・GS第3節

4月13日(水) vs シドニーFC 〇3-0 ACL・GS第6節

4月19日(火) vs 水原三星 △1-1 ACL・GS第4節

4月23日(土) vs 横浜FM ●0-3 J1リーグ第7節

4月29日(金・祝) vs 福岡 ○2-1 J1リーグ第8節

5月3日(火・祝) vs 上海申花 〇2-0 ACL・GS第5節

5月10日(火) vs シドニーFC 〇2-1 ACL・GS第2節

5月15日(日) vs 川崎F ●2-3 J1リーグ第11節

5月21日(土) vs 浦和 △2-2 J1リーグ第12節

5月25日(水) vs FCソウル ●0-3 ACLラウンド16

5月29日(日) vs 広島 ●1-2 J1リーグ第13節

6月11日(土) vs 山形 ○2-0 J1リーグ第14節

6月15日(水) vs 甲府 ●0-1 J1リーグ第15節

6月18日(土) vs 磐田 ○2-0 J1リーグ第16節

6月22日(水) vs 神戸 ○1-0 J1リーグ第17節

6月25日(土) vs 川崎F △2-2 J1リーグ第18節

7月2日(土) vs 清水 △0-0 J1リーグ第2節 ※

7月10日(日) vs 新潟 ●1-2 J1リーグ第3節 ※

7月13日(水) vs 名古屋 ●1-2 J1リーグ第4節 ※

7月17日(日) vs 仙台 ○3-0 J1リーグ第5節 ※

7月23日(土) vs 柏 ●1-2 J1リーグ第6節 ※

7月27日(水) vs G大阪 ●1-4 J1リーグ第10節

7月31日(日) vs C大阪 ○3-1 J1リーグ第19節

※J1延期分

8月6日(土) vs 山形 ○3-1 J1リーグ第20節

8月13日(土) vs 仙台 ○1-0 J1リーグ第21節

8月17日(水) vs C大阪 ○2-1 J1リーグ第9節

8月20日(土) vs 広島 ○2-0 J1リーグ第22節

8月24日(水) vs 甲府 △1-1 J1リーグ第23節

8月28日(日) vs 福岡 ○6-0 J1リーグ第24節

9月10日(土) vs 新潟 △2-2 J1リーグ第25節

9月18日(日) vs 名古屋 △1-1 J1リーグ第26節

9月24日(土) vs 浦和 △0-0 J1リーグ第27節

10月2日(日) vs 柏 ●0-1 J1リーグ第28節

10月5日(水) vs 横浜FM 〇3-2リーグカップ準々決勝

10月9日(日) vs 名古屋 〇2-1リーグカップ準決勝

10月12日(水) vs 筑波大 〇2-0 2回戦

10月15日(土) vs 磐田 ○2-1 J1リーグ第29節

10月22日(土) vs 神戸 △1-1 J1リーグ第30節

10月29日(土) vs 浦和 〇1-0リーグカップ決勝

11月3日(木・祝) vs G大阪 ●0-1 J1リーグ第31節

11月16日(水) vs 富山 〇2-1天皇杯3回戦

11月19日(土) vs 大宮 △1-1 J1リーグ第32節

11月26日(土) vs 清水 ○3-0 J1リーグ第33節

12月3日(土) vs 横浜FM △1-1 J1リーグ第34節

12月17日(土) vs 京都 ●0-1天皇杯4回戦