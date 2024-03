【ルヴァン杯1回戦 結果一覧】長崎が愛媛との計7発死闘制す！ YS横浜がJ2水戸撃破、岡山は快勝

【ルヴァン杯 最新情報】JリーグYBCルヴァンカップの1stラウンド1回戦が3月6日に各地で開催。

JリーグYBCルヴァンカップでは6日、1stラウンド1回戦が行われた。

今シーズンから新方式となったルヴァン杯。J1主体でグループステージと決勝トーナメントでタイトルが争われていたレギュレーションは一新され、今シーズンからJ1・J2・J3の全60チームが参加するトーナメント戦となった。

なお、1回戦~3回戦まである1stラウンドは1試合制のノックアウト方式、その後のプレーオフラウンドはホーム&アウェイ方式、最終ラウンドであるプライムラウンドもホーム&アウェイ方式となっている。

以下に続く

記念すべき開幕戦である1stラウンド1回戦には、J2とJ3のクラブが参加(J1は2回戦から参加)。6日に行われた試合では、J2のファジアーノ岡山がJ3テゲバジャーロ宮崎と対戦し、4分にルカオの得点で先制する。50分には上野瑶介に同点弾を返されたもののその後に得点を重ねて4-1で勝利した。

一方でJ2の水戸ホーリーホックはJ3のY.S.C.C.横浜に0-1で敗戦。スコアレスで試合を折り返すと67分にボックス手前右から松村航希に決勝点を沈められている。

その他、愛媛FCvsV・ファーレン長崎では激しくスコアが動く展開の中で後半ATにフアンマがPKを沈めて長崎が追いつき、3-3で延長戦へ。延長後半には愛媛DFパク・ゴヌが2枚目の警告で退場となる。すると118分、ボックス右でボールを持ったマテウス・ジェズスが左足で射抜いて再び長崎がリード。そのまま試合が終了し、長崎が4-3で制した。

6日に行われたルヴァン杯1stラウンド1回戦の結果は以下の通り。

■ルヴァン杯1回戦 日程・結果

・3月6日(水)

群馬 4-1 相模原

YS横浜 1-0 水戸

沼津 3-2 仙台

讃岐 0-2 秋田

愛媛 3-4 長崎

北九州 1-0 大分

宮崎 1-4 岡山

鹿児島 1-0 千葉

琉球 2-1 藤枝

・3月13日(水)

18:00 岩手 vs 栃木

18:30 八戸 vs 金沢

19:00 福島 vs 熊本

19:00 松本 vs 山口

19:00 長野 vs 徳島

19:00 富山 vs 山形

19:00 岐阜 vs 大宮

19:00 FC大阪 vs いわき