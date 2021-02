Jリーグ、緊急事態宣言延長で公式戦7試合のキックオフ時刻を変更。J1開幕戦の川崎Fvs横浜FMなど

【国内サッカー ニュース】新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が延長されているが、明治安田生命J1リーグは2月26日に開幕を迎える。

Jリーグは9日、10都府県を対象に緊急事態宣言が3月7日まで延長された影響で、期間中に対象地域で開催される試合のキックオフ時刻を変更することを発表した。

政府は緊急事態宣言下において、サッカーの試合などの催物について20時までの営業時間短縮を働きかけている。これに伴い、2021シーズンの明治安田生命J1リーグ3試合、JリーグYBCルヴァンカップ・グループステージの4試合でキックオフの変更をすることとなった。

なお、予定よりも早く緊急事態宣言が解除された場合、変更前のキックオフ時刻に戻る可能性をJリーグは伝えている。

変更された試合のキックオフ時刻は以下の通り。

■J1リーグ

・2月26日(金)

第1節 川崎F vs 横浜FM(等々力) 19:00(変更前)→18:00(変更後)

・3月3日(水)

第11節 川崎F vs C大阪(等々力) 19:00→18:00

第11節 名古屋 vs G大阪(豊田ス) 19:00→18:00

■ルヴァン杯

・3月2日(火)

第1節 湘南 vs 浦和(レモンS) 19:00→18:00

・3月3日(水)

第1節 FC東京 vs 徳島(味スタ) 19:00→18:00

第1節 柏 vs 横浜FC(三協F柏) 19:00→18:00

第1節 横浜FM vs 仙台(ニッパツ) 19:00→18:00

