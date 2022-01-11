清水エスパルスの2022シーズン新体制・背番号が発表！ 松岡大起が8番に変更、復帰の白崎凌兵は18番
Josun
(C)Getty images
清水エスパルスは11日、2022シーズンのトップチームスタッフ体制と選手背番号を発表した。
清水は2021シーズン、明治安田生命J1リーグを10勝12分け16敗の14位でフィニッシュ。残留争いにも巻き込まれたが、最終的に残留を果たしている。
2022シーズンは、昨年11月に退任したミゲル・アンヘル・ロティーナ前監督の後任として指揮を執った平岡宏章監督が続投。また、新戦力としては岸本武流や神谷優太、そして2012年から2018年にかけても在籍していた白崎凌兵が帰還した。
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背番号はその白崎が「18」に決定。以前着用していた10番はカルリーニョス・ジュニオが引き続き背負う。岸本は「15」、神谷は「17」を着用する。そのほか、松岡大起が「33」から「8」、権田修一が「37」から「21」に変更となった。
清水の2022シーズン背番号、スタッフ体制は以下の通り。
■選手背番号
- 1 GK 大久保択生
- 2 DF 立田悠悟
- 3 MF ホナウド
- 4 MF 原輝綺
- 5 DF ヴァウド
- 6 MF 竹内涼
- 7 DF 片山瑛一
- 8 MF 松岡大起
- 9 FW チアゴ・サンタナ
- 10 FW カルリーニョス・ジュニオ
- 11 MF 中山克広
- 12 Supporter's Number
- 13 MF 宮本航汰
- 14 FW 後藤優介
- 15 MF 岸本武流（←鳥栖／完全移籍）
- 16 MF 西澤健太
- 17 MF 神谷優太（←柏／完全移籍）
- 18 MF 白崎凌兵（←鹿島／完全移籍）
- 19 FW ディサロ燦シルヴァーノ
- 21 GK 権田修一
- 22 MF ヘナト・アウグスト
- 23 MF 鈴木唯人
- 24 DF 菊地脩太（←昇格）
- 25 GK 永井堅梧
- 26 MF 滝裕太
- 29 DF 山原怜音（←新加入）
- 30 FW 千葉寛汰（←昇格）
- 32 MF ベンジャミン・コロリ
- 36 FW 栗原イブラヒムジュニア（←鈴鹿／復帰）
- 37 FW 高橋大悟（←北九州／復帰）
- 38 DF 井林章
- 39 MF 川谷凪（←新加入）
- 40 MF 成岡輝瑠（←相模原／復帰）
- 49 FW 加藤拓己（←新加入）
- 50 DF 鈴木義宜
■スタッフ体制
- 監督 平岡宏章
- ヘッドコーチ 篠田善之
- コーチ 加藤慎一郎