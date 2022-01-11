清水エスパルスの2022シーズン新体制・背番号が発表！ 松岡大起が8番に変更、復帰の白崎凌兵は18番

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(C)Getty images

【Jリーグ（J1）最新情報】清水エスパルスは2021シーズンの明治安田生命J1リーグを14位で終えて残留した。

清水エスパルスは11日、2022シーズンのトップチームスタッフ体制と選手背番号を発表した。

清水は2021シーズン、明治安田生命J1リーグを10勝12分け16敗の14位でフィニッシュ。残留争いにも巻き込まれたが、最終的に残留を果たしている。

2022シーズンは、昨年11月に退任したミゲル・アンヘル・ロティーナ前監督の後任として指揮を執った平岡宏章監督が続投。また、新戦力としては岸本武流や神谷優太、そして2012年から2018年にかけても在籍していた白崎凌兵が帰還した。

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背番号はその白崎が「18」に決定。以前着用していた10番はカルリーニョス・ジュニオが引き続き背負う。岸本は「15」、神谷は「17」を着用する。そのほか、松岡大起が「33」から「8」、権田修一が「37」から「21」に変更となった。

清水の2022シーズン背番号、スタッフ体制は以下の通り。

■選手背番号

  • 1 GK 大久保択生
  • 2 DF 立田悠悟
  • 3 MF ホナウド
  • 4 MF 原輝綺
  • 5 DF ヴァウド
  • 6 MF 竹内涼
  • 7 DF 片山瑛一
  • 8 MF 松岡大起
  • 9 FW チアゴ・サンタナ
  • 10 FW カルリーニョス・ジュニオ
  • 11 MF 中山克広
  • 12 Supporter's Number
  • 13 MF 宮本航汰
  • 14 FW 後藤優介
  • 15 MF 岸本武流（←鳥栖／完全移籍）
  • 16 MF 西澤健太
  • 17 MF 神谷優太（←柏／完全移籍）
  • 18 MF 白崎凌兵（←鹿島／完全移籍）
  • 19 FW ディサロ燦シルヴァーノ
  • 21 GK 権田修一
  • 22 MF ヘナト・アウグスト
  • 23 MF 鈴木唯人
  • 24 DF 菊地脩太（←昇格）
  • 25 GK 永井堅梧
  • 26 MF 滝裕太
  • 29 DF 山原怜音（←新加入）
  • 30 FW 千葉寛汰（←昇格）
  • 32 MF ベンジャミン・コロリ
  • 36 FW 栗原イブラヒムジュニア（←鈴鹿／復帰）
  • 37 FW 高橋大悟（←北九州／復帰）
  • 38 DF 井林章
  • 39 MF 川谷凪（←新加入）
  • 40 MF 成岡輝瑠（←相模原／復帰）
  • 49 FW 加藤拓己（←新加入）
  • 50 DF 鈴木義宜

■スタッフ体制

  • 監督 平岡宏章
  • ヘッドコーチ 篠田善之
  • コーチ 加藤慎一郎