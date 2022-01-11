清水エスパルスは11日、2022シーズンのトップチームスタッフ体制と選手背番号を発表した。

清水は2021シーズン、明治安田生命J1リーグを10勝12分け16敗の14位でフィニッシュ。残留争いにも巻き込まれたが、最終的に残留を果たしている。

2022シーズンは、昨年11月に退任したミゲル・アンヘル・ロティーナ前監督の後任として指揮を執った平岡宏章監督が続投。また、新戦力としては岸本武流や神谷優太、そして2012年から2018年にかけても在籍していた白崎凌兵が帰還した。

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背番号はその白崎が「18」に決定。以前着用していた10番はカルリーニョス・ジュニオが引き続き背負う。岸本は「15」、神谷は「17」を着用する。そのほか、松岡大起が「33」から「8」、権田修一が「37」から「21」に変更となった。

清水の2022シーズン背番号、スタッフ体制は以下の通り。

■選手背番号

1 GK 大久保択生

2 DF 立田悠悟

3 MF ホナウド

4 MF 原輝綺

5 DF ヴァウド

6 MF 竹内涼

7 DF 片山瑛一

8 MF 松岡大起

9 FW チアゴ・サンタナ

10 FW カルリーニョス・ジュニオ

11 MF 中山克広

12 Supporter's Number

13 MF 宮本航汰

14 FW 後藤優介

15 MF 岸本武流（←鳥栖／完全移籍）

16 MF 西澤健太

17 MF 神谷優太（←柏／完全移籍）

18 MF 白崎凌兵（←鹿島／完全移籍）

19 FW ディサロ燦シルヴァーノ

21 GK 権田修一

22 MF ヘナト・アウグスト

23 MF 鈴木唯人

24 DF 菊地脩太（←昇格）

25 GK 永井堅梧

26 MF 滝裕太

29 DF 山原怜音（←新加入）

30 FW 千葉寛汰（←昇格）

32 MF ベンジャミン・コロリ

36 FW 栗原イブラヒムジュニア（←鈴鹿／復帰）

37 FW 高橋大悟（←北九州／復帰）

38 DF 井林章

39 MF 川谷凪（←新加入）

40 MF 成岡輝瑠（←相模原／復帰）

49 FW 加藤拓己（←新加入）

50 DF 鈴木義宜

■スタッフ体制