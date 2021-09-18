FC東京が横浜FC戦に向けたスタメンを発表！ 11年ぶり復帰の日本代表DF長友佑都が先発入り
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明治安田生命J1リーグ第29節、FC東京vs横浜FCのキックオフに先駆けて両チームのスターティングメンバーが発表された。
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第29節では2試合ぶりの勝利を目指す9位・FC東京が、連敗中で最下位に沈む横浜FCをホームに迎える。
FC東京は、ディエゴ・オリヴェイラやレアンドロ、アダイウトンらを先発起用。そして、先週に復帰が発表されたばかりの日本代表DF長友佑都も先発入りしている。対する横浜FCは渡邉千真やジャーメイン良、マギーニョらをスタートメンバーとして送り出す。
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18日の19:00に味の素スタジアムでキックオフ予定のFC東京vs横浜FCに向けた、両チームの先発メンバーは以下の通り。
■FC東京 先発メンバー
▽GK
- 13 波多野豪
▽DF
- 6 小川諒也
- 3 森重真人
- 32 ジョアン・オマリ
- 50 長友佑都
▽MF
- 10 東慶悟
- 21 青木拓矢
- 31 安部柊斗
▽FW
- 15 アダイウトン
- 20 レアンドロ
- 9 ディエゴ・オリヴェイラ
■FC東京 控えメンバー
▽GK
- 1 児玉剛
▽DF
- 22 中村拓海
- 4 渡辺剛
▽MF
- 7 三田啓貴
▽FW
- 11 永井謙佑
- 23 渡邊凌磨
- 27 田川亨介
■横浜FC 先発メンバー
▽GK
- 49 スベンド・ブローダーセン
▽DF
- 19 伊野波雅彦
- 5 ガブリエウ
- 3 袴田裕太郎
▽MF
- 15 安永玲央
- 6 瀬古樹
- 2 マギーニョ
- 14 ジャーメイン良
- 37 松尾佑介
- 24 高木友也
▽FW
- 39 渡邉千真
■横浜FC 控えメンバー
▽GK
- 44 六反勇治
▽DF
- 22 岩武克弥
- 26 韓浩康
- 4 高橋秀人
▽MF
- 13 小川慶治朗
▽FW
- 31 サウロ・ミネイロ
- 50 フェリペ・ヴィゼウ