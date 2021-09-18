J1リーグ

FC東京が横浜FC戦に向けたスタメンを発表！ 11年ぶり復帰の日本代表DF長友佑都が先発入り

Josun
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(C)Getty images
【Jリーグ（J1）スタメン速報】明治安田生命J1リーグは9月18日に第29節が開催。味の素スタジアムではFC東京と横浜FCが対戦する。

明治安田生命J1リーグ第29節、FC東京vs横浜FCのキックオフに先駆けて両チームのスターティングメンバーが発表された。

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第29節では2試合ぶりの勝利を目指す9位・FC東京が、連敗中で最下位に沈む横浜FCをホームに迎える。

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FC東京は、ディエゴ・オリヴェイラやレアンドロ、アダイウトンらを先発起用。そして、先週に復帰が発表されたばかりの日本代表DF長友佑都も先発入りしている。対する横浜FCは渡邉千真やジャーメイン良、マギーニョらをスタートメンバーとして送り出す。

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18日の19:00に味の素スタジアムでキックオフ予定のFC東京vs横浜FCに向けた、両チームの先発メンバーは以下の通り。

■FC東京 先発メンバー

▽GK

  • 13 波多野豪

▽DF

  • 6 小川諒也
  • 3 森重真人
  • 32 ジョアン・オマリ
  • 50 長友佑都

▽MF

  • 10 東慶悟
  • 21 青木拓矢
  • 31 安部柊斗

▽FW

  • 15 アダイウトン
  • 20 レアンドロ
  • 9 ディエゴ・オリヴェイラ

■FC東京 控えメンバー

▽GK

  • 1 児玉剛

▽DF

  • 22 中村拓海
  • 4 渡辺剛

▽MF

  • 7 三田啓貴

▽FW

  • 11 永井謙佑
  • 23 渡邊凌磨
  • 27 田川亨介

■横浜FC 先発メンバー

▽GK

  • 49 スベンド・ブローダーセン

▽DF

  • 19 伊野波雅彦
  • 5 ガブリエウ
  • 3 袴田裕太郎

▽MF

  • 15 安永玲央
  • 6 瀬古樹
  • 2 マギーニョ
  • 14 ジャーメイン良
  • 37 松尾佑介
  • 24 高木友也

▽FW

  • 39 渡邉千真

■横浜FC 控えメンバー

▽GK

  • 44 六反勇治

▽DF

  • 22 岩武克弥
  • 26 韓浩康
  • 4 高橋秀人

▽MF

  • 13 小川慶治朗

▽FW

  • 31 サウロ・ミネイロ
  • 50 フェリペ・ヴィゼウ

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