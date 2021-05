ヴィッセル神戸がアンドレス・イニエスタに関する重要な会見の開催を予告。37歳バースデーの11日に実施

ヴィッセル神戸は10日、「イニエスタ選手に関する重要な記者会見」のライブ配信を翌11日に実施することを発表した。

クラブの発表では、会見内容に関する詳細は伝えられず。会見のスタートが11日の14:00に予定されていること、神戸のYoutubeチャンネルにてライブ配信が行われることが簡潔に発表された。

なお、元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタは会見当日が37歳のバースデー。世界最高峰のプレーを見せ続けてきたレジェンドについて、どのような発表が行われるのだろうか。

バルセロナの下部組織出身のイニエスタは、2002年から2018年にかけて同クラブでプレーし、9度のラ・リーガ、4度のチャンピオンズリーグ(CL)など数々のタイトルを獲得。スペイン代表としては2008年にEURO、2010年にワールドカップ(W杯)、2012年に再びEUROを制し、主要大会3連覇を成し遂げた。

神戸へは2018年夏に完全移籍加入。2019シーズンには天皇杯制覇に貢献し、今シーズンは負傷によって出遅れたものの、直近の公式戦3試合に連続で途中出場して調子を上げている。

「イニエスタ選手に関する重要な記者会見」

明日5/11(火)14時~#ヴィッセル神戸 YouTubeチャンネルにてライブ配信いたします。



Press conference regarding Andres Iniesta at 14:00 tomorrow on the #visselkobe YouTube channel.https://t.co/Rda0zdq7gW pic.twitter.com/TRwfoIiocL