石川直宏&羽生直剛がナビゲート。YouTube番組『青赤パークオンライン』が累計配信100時間を突破!

【国内サッカー(J1)ニュース】FC東京が試合前後にYouTube公式チャンネルで配信しているライブ番組「青赤パークオンライン」の累計配信時間が100時間を超えた。

■次は200時間を目指す

9月23日の明治安田生命J1リーグ第18節・セレッソ大阪戦で、累計配信時間が100時間を突破したYouTube番組『青赤パークオンラインBefore The Match/After The Match supported by XFLAG』。コロナ禍で始まった「STAY WITH TOKYO」という企画の一つが出発点で、7月4日のJ1リーグ戦再開節・柏レイソル戦でスタートした。以降、ホーム・アウェイともに実施している。

石川直宏クラブコミュニケーターと羽生直剛クラブナビゲーターが登場し、自宅等から試合を観戦するファン・サポーターに向けて、試合の前から終了後まで楽しむというコンセプトのもと配信を行っている。試合前の選手たちの表情を捉えた現地からのライブ映像を始め、番組を見ながらチャットで質問をしたり、「投げ銭」をしたり、二人とコミュニケ―ションを取りながら楽しむファン・サポーターも増えてきた。

100時間突破にあたり、石川CCは「STAY HOME週間から新たな試みとして始めたこの放送が、累計放送時間100時間を超えたということでうれしい限りです」とコメント。

そして、「今までと違う日常の中で、ご視聴いただいているみなさんとともに楽しみ、悲しみ、想いを共有できていることに感謝いたします。これからもより、楽しんでいただける企画にしていきたいと思いますので、ぜひご視聴をお願いします。目指せ200時間!!」とさらなる意気込みを述べている。

また、羽生CNは、「どうしたらファン・サポーターのみなさんに楽しんでいただけるかをクラブとともに考えながら放送してきました。いろいろな場所からFC東京を応援していただいているみなさんに、この番組をとおしてサッカーの魅力と価値が伝わればいいなと思います」と結んでいる。

◇YouTube FC東京公式チャンネルは こちら

