明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場するジェフユナイテッド千葉の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
ジェフユナイテッド千葉｜最新試合予定・放送局
ジェフユナイテッド千葉｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|19
|ホセ スアレス
|GK
|21
|薄井 覇斗
|GK
|23
|鈴木 椋大
|GK
|35
|若原 智哉
|DF
|3
|久保庭 良太
|DF
|13
|鈴木 大輔
|DF
|15
|前 貴之
|DF
|24
|鳥海 晃司
|DF
|26
|植田 悠太
|DF
|28
|河野 貴志
|DF
|39
|石尾 陸登
|仙台／新加入
|MF
|2
|髙橋 壱晟
|MF
|4
|田口 泰士
|MF
|5
|小林 祐介
|MF
|6
|エドゥアルド
|MF
|8
|津久井 匠海
|大宮／新加入
|MF
|11
|米倉 恒貴
|MF
|14
|椿 直起
|MF
|18
|杉山 直宏
|MF
|27
|岩井 琢朗
|MF
|32
|天笠 泰輝
|大分／新加入
|MF
|33
|猪狩 祐真
|MF
|37
|姫野 誠
|MF
|41
|安井 拓也
|今治／復帰
|MF
|42
|イサカ ゼイン
|MF
|44
|品田 愛斗
|MF
|67
|日高 大
|FW
|7
|田中 和樹
|FW
|9
|呉屋 大翔
|FW
|10
|カルリーニョス ジュニオ
|※背番号変更
|FW
|20
|石川 大地
|FW
|30
|松村 拓実
|拓殖大学／新加入
ジェフユナイテッド千葉戦のおすすめ視聴方法
ジェフユナイテッド千葉が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可