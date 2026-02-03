Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
chiba-himeno-202512(C)Getty Images
Yuta Tokuma

ジェフユナイテッド千葉 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場するジェフユナイテッド千葉の2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグ百年構想リーグをライブ配信！

「DMM×DAZNホーダイ」ならDMM TVとDAZNがセットになってお得！

月額プラン最安値！ポイント還元でさらににお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグが月額プラン最安値で見られる

今すぐ視聴

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

百年構想リーグの千葉戦を観るならDMM×DAZNホーダイがおすすめ！最安値＆ポイント還元DAZN月額最安値で登録

本記事では、J1百年構想リーグに出場するジェフユナイテッド千葉の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

ジェフユナイテッド千葉｜最新試合予定・放送局

ジェフユナイテッド千葉 対 浦和レッズ
DMM×DAZNホーダイ
ジェフユナイテッド千葉 対 川崎フロンターレ
DMM×DAZNホーダイ
水戸ホーリーホック 対 ジェフユナイテッド千葉
DMM×DAZNホーダイ
FC町田ゼルビア 対 ジェフユナイテッド千葉
DMM×DAZNホーダイ

ジェフユナイテッド千葉｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK19ホセ　スアレス 
GK21薄井　覇斗 
GK23鈴木　椋大 
GK35若原　智哉 
DF3久保庭　良太 
DF13鈴木　大輔 
DF15前　貴之 
DF24鳥海　晃司 
DF26植田　悠太 
DF28河野　貴志 
DF39石尾　陸登仙台／新加入
MF2髙橋　壱晟 
MF4田口　泰士 
MF5小林　祐介 
MF6エドゥアルド 
MF8津久井　匠海大宮／新加入
MF11米倉　恒貴 
MF14椿　直起 
MF18杉山　直宏 
MF27岩井　琢朗 
MF32天笠　泰輝大分／新加入
MF33猪狩　祐真 
MF37姫野　誠 
MF41安井　拓也今治／復帰
MF42イサカ　ゼイン 
MF44品田　愛斗 
MF67日高　大 
FW7田中　和樹 
FW9呉屋　大翔 
FW10カルリーニョス　ジュニオ※背番号変更
FW20石川　大地 
FW30松村　拓実拓殖大学／新加入

ジェフユナイテッド千葉戦のおすすめ視聴方法

ジェフユナイテッド千葉が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

百年構想リーグ全試合をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額最安値で登録

広告
0