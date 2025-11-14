【11月16日】ラグビー日本代表vsウェールズ代表のテレビ放送・ネット配信予定｜リポビタンDチャレンジカップ2025

男子15人制ラグビー国際試合「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表vsウェールズ代表が、日本時間11月16日(日)に行われる。
本記事では、日本代表vsウェールズ代表の視聴方法を紹介する。
日本vsウェールズ｜試合日程・開始時間
「リポビタンDチャレンジカップ2025」日本代表vsウェールズ代表は日本時間11月16日(日)、プリンシパリティ・スタジアム（ウェールズ・カーディフ）で行われる。
日程
開始時間
|11/16(日)
|2:40
日本vsウェールズ｜テレビ中継・ネット配信予定
日時
テレビ
ネット
|11/16(日)
2:40
※放送/配信予定は変更の可能性あり
ラグビー日本代表｜おすすめ視聴方法
前述の通り、ウェールズ戦はネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信を予定。衛星放送の視聴環境が無い場合や、出先でもすぐに視聴することができる。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
※WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。